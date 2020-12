Dresden

Eine Tüte Kräppelchen (oder auch zwei), das gehört einfach zum Striezelmarktbesuch. In der Corona-Vorweihnachtszeit fehlen diese leckeren kleinen Bällchen. Aber auch sie lassen sich mit wenig Aufwand und etwas Zeit im „Homeoffice“ herstellen. Wichtig ist dabei aber, dass unter diversen Rezepten, die dafür kursieren, eins mit Hefeteig ausgewählt wird. Sonst schmeckt es nicht wie auf dem Striezelmarkt, sondern eher wie kugelförmige Weihnachtsplätzchen.

Das sind die Zutaten 500 g Mehl 2 Esslöffel Zucker 1 Prise Salz 1 Päckchen Trockenhefe 2 Päckchen Vanillezucker 250 ml Milch 2 Eier 1 Esslöffel Margarine 2 Esslöffel Öl Rapsöl zum Ausbacken Puderzucker zum Bestreuen

Zuerst Mehl, Salz und Zucker in einer großen Schüssel vermischen. Wie beim klassischen Hefeteig eine Mulde in die Mitte drücken, dort die Hefe hineingeben und mit der lauwarmen Milch übergießen. Dann die restlichen Zutaten hinzufügen und das Ganze am besten so lange mit dem Handrührgerät (Knethaken) bearbeiten, bis eine glatte Teigkugel entstanden und kein Mehl mehr in der Schüssel zu sehen ist.

Jetzt muss der Teig für rund eine Stunde an einem warmen Ort ruhen, bis er etwa das Doppelte seines Volumens erreicht hat. Dazu kann man den Backofen auf ca. 50 Grad vorheizen, dann ausschalten, die Tür für ein paar Minuten öffnen, die Schüssel mit dem Teig (abgedeckt mit einem Geschirrtuch) hineinstellen und die Tür schießen.

Wenn der Teig ordentlich aufgegangen ist, zum Ausbacken reichlich Öl in einem Topf erhitzen – wer Zeit sparen will, nimmt einen mittelgroßen, wer Öl sparen will, einen kleineren. Einen Esslöffel in das heiße Öl tauchen, damit der Teig nicht daran klebt, kleine Teigportionen aus der Schüssel löffeln und in das heiße Öl gleiten lassen. Wenn die Kräppelchen ordentlich gebräunt sind, herausnehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen. Wichtig ist, dass die Teigstückchen nicht zu groß sind, damit sie durchgebacken sind, wenn sie braun werden.

Zum Schluss mit Puderzucker bestäuben – fertig. Wie auch die vom Striezelmarkt schmecken die selbstgebackenen Kräppelchen am besten, wenn sie noch warm sind. Die schlechte Nachricht: Wenn man sie lagert, werden sie nicht besser, wie viele Plätzchen, sondern eher pappig. Die gute Nachricht: Wenn doch einmal ein paar Stück liegengeblieben sind, kann man sie aufbacken. Sie werden dann wieder recht lecker, kommen jedoch an frische Kräppelchen nicht heran.

Von Holger Grigutsch