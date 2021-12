Dresden

So schnell kann’s gehen, landet ein sächsischer Verkehrsminister plötzlich auf dem Abstellgleis. Martin Dulig (SPD) hatte sich am Freitagmittag allerdings von selbst dorthin manövriert, mit Vorsatz und einem dicken Scheck über 300.000 Euro in der Tasche. Geld vom Freistaat, das helfen soll, den legendären Schnelltriebwagen VT 18.16 wieder auf die Reise zu schicken.

Bereits vor einigen Jahren hatten sich Eisenbahnbegeisterte zusammengefunden, mit der Idee, den Zug mit seinem markanten Design vor allem für Ausflugsfahrten wieder fit zu machen. Sie gründeten dazu die gemeinnützige Gesellschaft SVT Görlitz, die inzwischen viele Dutzend ehrenamtliche Mitstreiter hat – und ihrem Ziel schon deutlich näher gekommen ist. 2023, so hofft Gesellschaftschef Mario Lieb, könnte der Zug, der einst auf der Verbindung „Vindobona“ über Dresden nach Prag und Wien fuhr, wieder in seinem alten Glanz erstrahlen und durch Europa rollen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Knapp fünf Millionen Euro – so rechnet es Mario Lieb vor – wird die Aufarbeitung des im VEB Waggonbau Görlitz hergestellten Dieseltriebwagens kosten, mindestens. Ein großer Teil der Summe, 3,4 Millionen Euro, fließt als Fördergeld vom Bund. Der entsprechende Bescheid war im Juli übergeben worden.

Den Rest des Geldes, ebenso wie laufende Ausgaben wie etwa die Anmietung der Halle im alten Bahnbetriebswerk an der Zwickauer Straße, wo der Zug derzeit steht, müssen die Mitstreiter allein und quasi als Eigenanteil aufbringen.

Vindobona, Neptun und Karola – Hier war der VT 18.16 im Einsatz Die Züge der Triebwagenreihe 18.16 trugen selbst nie einen Namen – dafür waren sie aber auf vielen Verbindungen im Einsatz, deren Bezeichnungen bis heute großen Klang entfalten: Vindobona (Berlin-Dresden-Prag-Wien) Berlinaren (Berlin-Malmö, mit Fähre Sassnitz-Trelleborg) Karlex (Berlin-Karlovy Vary) Karola (Leipzig-Karlovy Vary) Neptun (Berlin-Kopenhagen, mit Fähre Warnemünde-Gedser) Berlin-Hoyerswerda-Bautzen (im Volksmund auch „Wenden-“ beziehungsweise „Sorbenexpress“)

Das passiert vor allem über Spenden. Immer wieder lassen sich die Mitglieder neue Aktionen einfallen, wie den Spendenlauf im vergangenen Jahr, die Vergabe von Patenschaften für einzelne Bauteile oder die Aktion „Das ist doch 1. Klasse“, bei der die 36 Plätze in eben dieser 1. Klasse für die geplante Jungfernfahrt gegen eine nicht ganz kleine Spende in Höhe von jeweils 10.000 Euro vergeben werden. „Die ersten acht Plätze sind schon weg, weitere feste Zusagen gibt es bereits“, sagt Mario Lieb. Weitere Aktionen, bei der auch kleinere Spenden möglich sind, seien bereits in Vorbereitung.

Der frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Thomas Jurk, Mario Lieb von der gemeinnützigen Gesellschaft und Verkehrsminister Martin Dulig (v. l.) bei der Übergabe des Geldes in der Halle, wo derzeit der Schnelltriebwagen steht. Quelle: Dietrich Flechtner

Ein wichtiger Beitrag sind nun aber auch die 300.000 Euro des Freistaats, die Martin Dulig gemeinsam mit dem früheren sächsischen SPD-Bundestagsabgeordneten Thomas Jurk am Freitag in der Halle an der Zwickauer Straße übergab. Thomas Jurk hatte sich zuvor auch dafür eingesetzt, dass der Bund die Millionen locker machte. Mit dem Geld vom Freistaat sind Mario Lieb zufolge nun schon fast zwei Drittel des Ei­genanteils eingeworben.

Geld aus dem PMO-Vermögen

Das Geld stammt übrigens nicht aus irgendwelchen Haushaltsresten, sondern aus dem für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung stehenden Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen DDR, dem sogenannten PMO-Vermögen. „Die Gesellschaft bewahrt mit der Erhaltung des Zuges ein Stück lebendige sächsische Industriekultur“, erklärte Martin Dulig bei der Übergabe.

2000 PS und 160 Stundenkilometer: Das steckt im VT 18.16 Bezeichnungen Schnelltriebwagen VT 18.16; ab 1970 Baureihe 175, „Bauart Görlitz“ Hersteller VEB Waggonbau Görlitz Baujahre Prototyp: 1963 Serie: 1965–1968 Höchstgeschwindigkeit vier- und fünfteilig: 160­ km/h sechstteilig: 140 km/h Gesamtleistung beider Motoren Prototyp: 1800 PS Serientriebwagen: 2000 PS Länge/Gewicht vierteilig ca. 98 m / 214 t fünfteilig ca. 122 m / 255 t sechsteilig ca. 145 m / 296 t

So viele der nötigen Handgriffe wie möglich erledigen die Mitstreiter in Eigenregie. Um den Zug allerdings wieder fahrbereit zu bekommen, braucht es Fachfirmen. Ein erster Wagen war im September nach Halberstadt gebracht worden. Dort werden durch die Mitarbeiter eines entsprechend spezialisierten Unternehmens vor allem Metallarbeiten an Rahmen und Beblechung ausgeführt. Zuvor hatten die Helfer in Dresden den Waggon nahezu komplett entkernt und auch die Fensterscheiben ausgebaut.

Drehgestelle zur Aufarbeitung in Ungarn

Bis Ende März, so erklärt Mario Lieb, könnte die Aufarbeitung des Wagens abgeschlossen sein, zwei weitere sollen nächstes Jahr folgen. Aktuell lässt die gemeinnützige Gesellschaft auch die ersten Drehgestelle in Ungarn aufarbeiten, die sollen Anfang des Jahres nach Dresden zurückkehren.

„Unser Ziel ist es, 2023 auf die erste Fahrt zu gehen – nach 20 Jahren Stillstand des Zuges und 60 Jahre nach der Messepräsentation des Baumusterzuges“, so Mario Lieb. „Wir wollen mit diesem historischen Zug Menschen und Regionen verbinden, Kulturaustausch fördern und somit einen Beitrag zur Völkerverständigung leisten.“

Internet svt-görlitz.de

Von Sebastian Kositz