„Respekt durch Rücksicht“: Polizei Dresden verstärkt im Mai die Verkehrskontrollen

Dresden

Wenn die Temperaturen im Frühling wieder steigen, ist für viele Dresdner das Fahrrad Transportmittel Nummer eins. Aus diesem Grund setzt die Polizeidirektion Dresden auch in diesem Jahr ihre Aktion „Respekt durch Rücksicht“ fort. Ab dem 4. Mai sollen verstärkte Kontrollen im Stadtgebiet die Sicherheit der Radfahrer verbessern.

Bei der Wahl der Kontrollpunkte will die Polizei wieder die Dresdner mit einbeziehen: Im dafür freigeschalteten Bürgerportal können sie Vorschläge zu gewünschten Orten abgeben. „Mit dieser Form der direkten Beteiligung haben wir bereits 2019 sehr gute Erfahrungen gemacht“, wird Gerald Baier, Leiter der Verkehrspolizeiinspektion, in einer Pressemeldung der Polizeidirektion Dresden zitiert. „Mit diesen Hinweisen können wir im besten Fall Gefahrenstellen identifizieren, bevor es dort zu Unfällen kommt.“ Bis zum 12. Juni bleibt das Bürgerportal aktiv.

Die Wahl der Standorte wird durch Aspekte wie Seitenabstand, Geschwindigkeit, Vorfahrtslage oder mögliche Ablenkungsquellen beeinflusst. Beim ersten Start des Bürgerportals im Frühjahr 2019 gingen über 3 000 Einsendungen für das Stadtgebiet Dresden ein. „Die wichtigsten Hinweise aus dem Bürgerportal haben wir damals direkt in das Netz unserer Kontrollstellen aufgenommen“, so Baier. „Diese Stellen werden seitdem in regelmäßigen Abständen von unseren Beamten kontrolliert.“

Die Fahrradstaffel der Dresdner Polizei im Einsatz. Quelle: Anja Schneider

Die häufigsten Anregungen (fast 600) betrafen den mangelnden Seitenabstand beim Überholen von Radfahrern. Als besonders problematische Stellen wurden 2019 die Antonstraße (45 Hinweise), die Winterbergstraße (41) und die Striesener Straße (41) genannt.

Gerald Baier hofft erneut auf rege Beteiligung. Die Radverkehrsunfälle in der Stadt bewegen sich weiterhin auf hohem Niveau. Umso wichtiger sei es, den kompletten Verkehr, also Radfahrer, Fußgänger sowie Autofahrer im Blick zu haben und die gegebenen Hinweise bei den Kontrollen zu berücksichtigen.

Das Bürgerportal finden Interessierte unter der Webadresse https://bit.ly/3ty3OLp.

Von tik