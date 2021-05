Respekt durch Rücksicht: Kontrollen der Polizei Dresden beginnen

Dresden

Der erste Kontrolltag der Aktion „Respekt durch Rücksicht“ der Polizeidirektion Dresden ist gestartet. „Das Ziel der Aktion ist, Feindbilder im Straßenverkehr abzubauen sowie für mehr Respekt, Akzeptanz, Rücksichtnahme und ein gemeinsames Miteinander zwischen Autos, Radfahrern und Fußgängern zu sensibilisieren“, eröffnet Gerald Bayer, Leiter der Verkehrspolizeiinspektion, am Dienstag den Kontrolltag an der Chemnitzer Straße in Südvorstadt. Schwerpunkt ist der korrekte Seitenabstand beim Überholen von Radfahrern.

Zu nahes Überholen: „Radfahrer fühlen sich massiv gefährdet“

Die Umgebung wurde im Bürgerportal, in dem Dresdnerinnen und Dresdner besonders gefährliche oder problematische Stellen für den Straßenverkehr melden können, besonders häufig angegeben. In den kommenden 14 Tagen führt die Polizei weitere Schwerpunktkontrollen im Rahmen von „Respekt durch Rücksicht“ durch. Am Dienstagmorgen gingen die Beamten außerdem an der Kreuzung Königsbrücker Straße/Stauffenbergallee, an der Winterbergstraße und an der Döbelner Straße in Stellung.

Auch wenn die Unfallquote im Zusammenhang mit zu wenig Seitenabstand in Dresden unter drei Prozent liegt, sei das Thema laut Gerald Bayer nicht zu vernachlässigen: „Radfahrer fühlen sich massiv gefährdet, wenn Autofahrer sehr nah überholen oder auffahren.“ Fahrräder seien sogenannte Balancefahrzeuge, die bei zu dichtem Auffahren Probleme bekommen können. Den seit April 2020 auf 1,50 Meter festgelegten Mindestabstand beim Überholen einzuhalten, ist besonders wichtig, um den Radlern genügend Sicherheit zu geben.

Rot-, Handy- und Gurtpflichtverstöße

Umso mehr freut es Bayer, dass nur fünf Verstöße gegen den Seitenabstand während der Kontrolle festgestellt wurden. „Unsere Präsenz in den Medien hat ihre Wirkung gezeigt.“ Insgesamt wurden an der Chemnitzer Straße 40 Fahrzeuge, darunter 11 Radfahrer, kontrolliert. Die Beamten stellten unter anderem 15 Handyverstöße und sechs Verstöße gegen die Gurtpflicht fest.

An der Königsbrücker Straße stellte die Polizei binnen zwei Stunden über 40 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung fest. Am Häufigsten handelte es sich dabei um Autos, die bei Rot über die Ampel gefahren sind.

Bei den Geschwindigkeitsmessungen auf der Döbelner Straße und der Winterbergstraße stellten die Beamten insgesamt 31 Verstöße fest – die Standorte wurde alle im Bürgerportal besonders oft gemeldet. Seit dem Start am 19. April gingen über 1200 Anregungen zu kritischen Stellen bei der Polizeidirektion ein.

Von Tim Krause