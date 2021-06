Renitenter Dauerhäftling in Dresden vor Gericht

Dresden

So interessant ein Prozess auch sein mag, mit dem Urteil ist für die Öffentlichkeit die Sache meist erledigt. Aber es gibt auch noch ein Leben nach der Verhandlung – für einige im Gefängnis. Und auch da läuft nicht alles straffrei. Andree K. ist so ein Kandidat, der es auch im Knast gern mal krachen lässt. Er sitzt nicht einfach ein, er residiert. Weil er in einer JVA in Sachsen-Anhalt richtig Ärger machte, wurde er vorübergehend nach Dresden verlegt und zoffte auch hier rum. Deshalb stand er nun wegen Beleidigung und versuchter Nötigung vor Gericht.

23 Verurteilungen

Lust auf eine Verhandlung hatte der 39-Jährige, der wieder im Nachbarbundesaland einsitzt, nicht. „Das ist doch ein Kindergarten, macht hin, ich will wieder weg.“ Wieder weg heißt, zurück in den Knast, wo er seit Jahren Quartier nimmt – immer wieder aufs neue.

Andree K. kam vor vielen Jahren von Kasachstan nach Deutschland, legte hier eine beeindruckende kriminelle Karriere hin und brachte es auf 23 Verurteilungen, darunter versuchter Totschlag und immer wieder räuberische Erpressung. Was er will, nimmt er sich – mit „mein“ und „dein“ hat er es nicht so. Der 38-Jährige hat es sogar zu einem eigenen Gefängnis gebracht – also nach seiner Ansicht. „Das ist meine Anstalt, hier bin ich der Chef, weißt du überhaupt wer ich bin“, fauchte er einen Wärter an, als der ihm eine Verlegung innerhalb der Dresdner JVA ankündigte. Er wolle nicht verlegt werden und wenn Leute in seine Zelle kommen, würden die reihenweise langliegen – einer neben dem anderen, erklärte ihm Andree K.

Der Angeklagte ist groß, durchtrainiert und kein Kind von Traurigkeit. Der Beamte nahm die Drohung durchaus ernst. „Ich hatte die Befürchtung, dass er seinen Worten Taten folgen lassen würde.“ Der stellvertretenden Anstaltsleiterin erklärte K.: „Du bist dumm.“ Die Sicherheitsgruppe brachte ihn dann in eine andere Zelle – allerdings auf der Sicherungsstation, das heißt verschärfte Haftbedingungen.

Geläutert hat es ihn nicht. „Du bist doch nicht ganz dicht“, erklärte Andree K. dem Staatsanwalt während des Plädoyers. „Und du bist auch nicht dicht.“ Das galt Richter Ralf Schamber. Der „bedankte“ sich mit einer Geldstrafe von 90 Tagessätze à zwei Euro.

Von Monika Löffler