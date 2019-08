Dresden

Die Mitglieder der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) des Kreisverbandes Dresden haben René Vits am 22. August auf ihrer Mitgliederversammlung als Vorstandsvorsitzenden wiedergewählt.

Vits bekleidet das Amt des Vorstandsvorsitzenden seit nunmehr 13 Jahren. Bestätigt wurde zudem Dagmar Neukirch ( SPD) als Stellvertreterin. Außerdem erhielt Hermann Aust – mit 19 Jahren das jüngste AWO-Mitglied – sein Mitgliedsbuch.

Obwohl das Herbert-Wehner-Haus, in dem die Mitgliederversammlung stattfand, noch nicht offiziell eröffnet ist, sind der Landesverband der AWO und die sächsische SPD bereits in die Räumlichkeiten eingezogen. Auch das Herbert-Wehner-Bildungswerk sowie die Herbert-und-Greta-Wehner-Stiftung werden in den Neubau ziehen.

Die sächsische SPD beauftragte das Immobilienunternehmen Konzentration GmbH mit dem Bau des Herbert-Wehner-Hauses. Baubeginn war vor rund zwei Jahren.

