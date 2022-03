Rekordpreise an Dresdner Tankstellen: So können Autofahrer trotzdem sparen

Dresden

Wenn die Tanknadel in den roten Bereich rutscht, schicken Autofahrer dieser Tage schnell ein paar Stoßgebete gen Himmel. Zurzeit tankt nur, wer wirklich muss, denn die Spritpreise sind in den vergangenen Wochen durch die Decke gegangen. Reichlich über zwei Euro zahlen Verbraucher für einen Liter Superbenzin oder Diesel – eine Entspannung der Preislage ist vorerst nicht in Sicht.

Doch auch in diesen Zeiten gibt es Möglichkeiten und Wege, um beim Tanken wenigstens ein bisschen zu sparen.

Wer sparen will, tankt abends

Eine Studie des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) aus dem vergangenen Jahr hat etwa gezeigt, dass die Spritpreise im Verlauf eines Tages stark schwanken. So ist der Treibstoff im Durchschnitt morgens gegen 7 Uhr auf dem preislichen Höhepunkt. Wer sparen will, tankt abends: Zwischen 18 und 19 Uhr sowie zwischen 20 und 22 Uhr sind die durchschnittlichen Kraftstoffpreise laut Studie am niedrigsten. Dabei kann die Preisdifferenz am Tag schon mal mehr als sieben Cent pro Liter betragen. Bei einer 50-Liter-Tankfüllung sparen Autofahrer so immerhin knapp vier Euro.

Außerdem lohnt es sich, Preise zu vergleichen. Spezielle Tank-Apps und Webseiten zeigen in Echtzeit die Preise an den Zapfsäulen in der Umgebung. So können sich Autofahrer bequem die günstigste Option heraussuchen.

Geld sparen durch Sprit sparen

Neben vorausschauendem Tanken rentiert sich aber auch vorausschauendes Fahren. Denn wer den Verbrauch minimiert, kann der teuren Tankstelle länger fern bleiben. Dabei spart vor allem das Fahren im niedrigen Drehzahlbereich Sprit. Außerdem kann es helfen, mal wieder den Reifendruck zu prüfen. Ist dieser zu niedrig, erhöht das nicht nur den Verschleiß, sondern führt auch zu einem größeren Rollwiderstand und damit höherem Verbrauch. Um Ostern herum lohnt sich dann auch wieder der Wechsel auf Sommerreifen.

Wie ADAC-Vorstandsmitglied Helmut Büschke den DNN mitteilte, sollten Vielfahrer auch über den Umstieg auf ein Elektroauto nachdenken. Dies lohne sich aufgrund der hohen Spritpreise jetzt noch mehr als sowieso schon.

Außerdem ließe sich nicht sagen, ob sich die Preise in naher Zukunft wieder entspannen, meint Büschke. Das hänge zum einen an den Entwicklungen in der Ukraine und den eventuell daraus resultierenden wirtschaftlichen Sanktionen, sowie an den Mineralölkonzernen selbst. Auf der anderen Seite wird sich zeigen, ob und wie schnell die Bundesregierung Maßnahmen zur Entlastung der Autofahrer durchsetzt. Aktuell sind etwa die Ausweitung der Pendlerpauschale, ein genereller Tankrabatt, oder ein Energiegeld, das die Verbraucher bei den CO2 -Abgaben entlasten soll, im Gespräch. Eine finale Entscheidung steht jedoch noch nicht.

Auch der ADAC fordert langfristig eine Spritpreisbremse und am liebsten auch kurzfristige Maßnahmen. Konkret schlägt der Verein dabei eine vorübergehende Reduzierung der Mehrwertsteuer von 19 auf sieben Prozent vor. Bei einem jetzigen Preis von 2,10 Euro pro Liter Benzin oder Diesel würde das rund 25 Cent ausmachen.

Was verdient der Staat am Kraftstoff? Kraftstoff zu 2,10 Euro pro Liter: Energiesteuer (Festpreis): Diesel: 47 Cent / Benzin: 65 Cent Mehrwertsteuer (19%): 33 CentCO2-Abgabe (Festpreis): 10 Cent Mit 90 Cent pro Liter geht fast die Hälfte der Dieselkosten an den Staat. Bei Benzin mit 1,08 Euro pro Liter sogar noch mehr. Mit dem Rest werden die eigentlichen Kosten für das Produkt, der Transport und die Weiterverarbeitung von der Rohölquelle bis hin zur Zapfsäule bezahlt. Dabei wollen natürlich auch die Mineralölkonzerne einen möglichst hohen Gewinn erzielen.

Nichtsdestotrotz müssen alle, die auf das Auto angewiesen sind, vorerst in den sauren Apfel beißen. Für alle anderen bleibt immer noch der Umstieg aufs Fahrrad oder in Bus und Bahn.

Von Benjamin Wätzold