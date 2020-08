Dresden

Der Reinhold-Messner-Abend bei den Filmnächten war am Sonntagabend ausverkauft. Erst zeigte das Bergsteiger-Idol aus Südtirol seinen Film „Die Große Zinne“, dann erzählte der 75-Jährige vom Nanga Parbat, seinem „Schlüsselberg“.

Im Publikum saßen auch die Dresdner Alpinisten Christian (50) und Markus Walter (47). Das Brüderpaar hatte 2004 den 8125 Meter hohen Nanga Parbat bestiegen und folgte nun gespannt Messners Ausführungen. Nach dem Vortrag standen der Geschäftsführer des Sächsischen Bergsteigerbundes und der Geschäftsführer von Diamir-Erlebnisreisen den DNN Rede und Antwort.

Wie hat Ihnen der Abend mit Reinhold Messner gefallen?

Markus: Er hat großartige Bilder gezeigt – mit der Dresden-Silhouette samt Mond am Abendhimmel war es ein tolles Ambiente. Die Luftaufnahmen vom Nanga Parbat waren fantastisch.

Vom Vortrag selbst war ich, ehrlich gesagt, etwas enttäuscht. Er kam für mich rüber wie eine Rechtfertigung für sein Handeln 1970. Messner ist ein glänzender Rhetoriker, er war diesmal aber leider nicht in Höchstform, ich habe ihn schon besser erlebt. Schade auch, dass er nicht optimal vorbereitet war. So erzählte er, dass 2012 zwei englische Brüder den Mazeno-Grat erstmals durchstiegen hätten. Die Schotten Sandy Allan und Rick Allen haben zwar sehr ähnliche Namen, aber nicht den gleichen. Sie sind auch keine Brüder, das weiß eigentlich jeder, der sich in der Szene auskennt…

Ein Schlüsselberg – für Messner und die Walters

Christian: Die Atmosphäre und der Film über die Große Zinne waren toll, auch die Bilder vom Nanga Parbat. Aber beim Vortrag war Reinhold Messner hier und da nicht präzise genug. Es wird nicht vielen Leuten aufgefallen sein, aber Allen und Allan sind nun mal keine Brüder. Wir haben beide 2012 getroffen, haben mit Allan und Allen einen ganzen Abend in ihrem Basecamp zusammen gesessen und ihnen für ihre Tour unseren restlichen Proviant geschenkt. Wir sind am nächsten Tag mit Ski über den Mazeno-Pass und die beiden sind über den Mazeno-Grat hoch zum Gipfel – für mich ist das die größte bergsteigerische Leistung des letzten Jahrzehnts gewesen.

Für Messner war die Expedition 1970 zu seinem ersten Achttausender Triumph und Tragödie zugleich. Bei Ihnen war es 2004 ähnlich, Ihr Bergkamerad Günter Jung aus Thüringen kam nach dem Gipfelsieg wie einst Günther Messner nicht zurück. Wie haben Sie das verarbeitet, wie hat der Berg auch Ihr Leben verändert?

Markus: Mir geht es ähnlich wie Messner. Ich bin zwar stolz, dass ich auf dem Nanga Parbat war, aber ungetrübte Freude kommt nie auf. Das geht nur, wenn alle gesund zurückkommen. Aber wenn Messner von seinem „Schlüsselberg“ spricht, dann passt das auch für mich: meine Firma heißt nach dem lokalen Namen des Nanga Parbat: Diamir – „König der Berge“.

: Christian: Für mich hat der Berg schon sehr lange enorme Bedeutung. Schon 1993 sind wir mit der 1. Sächsischen Nanga-Parbat-Expedition an der schwierigen Route der Erstbesteiger gescheitert. 1994 war ich wieder dort, habe die Diamir-Flanke studiert. Bis 2004 war ich immer wieder in der Gegend, habe viele Berge ringsum bestiegen, einige davon als Erstbesteigung. Einer davon, der Laila Peak, war auch bei Messner jetzt ein paar Mal zu sehen. Nach dem ist meine Tochter benannt. Ich bin zigmal um den Nanga Parbat herum gestiegen, 2004 dann schließlich ganz hinauf. Der Berg hat viele Jahre lang mein bergsteigerisches Leben dominiert. Günter war 2004 mit oben, ist leider nicht zurückgekehrt. Am Thüringer Rennsteig haben Günters Freunde einen Bergahorn für ihn gepflanzt und einen Gedenkstein errichtet. Immer rund um Günters Todestag treffen sich seine Freunde dort am Wachsenrasen. Ich war auch schon oft mit dort…

Günther Jungs Tod ist geklärt

Messner hat berichtet, wie er die Gebeine seines Bruders nach deren Fund 2005 verbrannt hat. Haben Sie noch Hoffnung, dass die sterblichen Überreste von Günter Jung noch gefunden werden?

Markus: Wo Günter abgestürzt ist, ist Gletschergelände. Die Gletscher werden ihn im Zeitraum zwischen zehn und 100 Jahren zu Tal mahlen, aber unten werden wohl nur ein paar Reste ankommen. Nicht ausgeschlossen, dass irgendwann mal was gefunden wird, aber es würde keine Rolle spielen oder neue Erkenntnisse geben. Die Umstände von Günters Absturz sind geklärt, da gibt es keine offenen Fragen wie bei den Messner-Brüdern. Günters Lebensgefährtin ist inzwischen auch gestorben, zu seiner Tochter hatte er leider kein sehr enges Verhältnis. Ein Fund würde niemandem etwas bringen.

Sie haben wie Messner Schulen für die Einheimischen am Nanga Parbat gebaut. Wie laufen die?

Markus: Es klappt nicht alles immer perfekt, aber sie laufen. Leider kommen wir zu selten dorthin.

Christian: Wir haben am Nanga Parbat mit guten Freunden zwei gebaut, einmal auf der Rupal-, einmal auf der Diamir-Seite und zwei weitere im Erdbebengebiet bei Sakargah. Alle sind natürlich in Betrieb.

Würde Sie noch einmal ein Achttausender reizen?

Markus (stand auch auf dem Broad Peak, dem Cho Oyu, dem Manaslu und dem Gasherbrum II/d. Red.): Ich bin mit hohen Bergen noch nicht durch, stand seit dem Nanga Parbat auf Dutzenden Sechs- und Siebentausendern. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich aber lieber irgendwo schöne Sechstausender besteigen als noch ein sechstes Mal auf einen Achttausender-Gipfel. Ich muss mir auch nichts mehr beweisen. Ich sammle sie nicht und will nicht so viel Kraft, Lebenszeit und Geld investieren, um die anderen neun noch zu erreichen. Dafür kann ich über 100 andere Gipfel machen!

Christian: (war mit Markus auf dem Gasherbrum II und dem Nanga Parbat/d. Red.). Nein, ich bin nun auch schon 50. Ich will nicht sagen, dass es nicht mehr geht, aber 2004 war für mich schon eine Art Abschluss. Man hat dort auch ein bisschen gesehen, wo die Grenzen sind – zumindest die, die vernünftig sind. Man könnte sich noch einen leichten Achttausender vornehmen, aber was bringt das, wenn ich schon auf einem der schwersten war?

Von Jochen Leimert