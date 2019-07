Dresden

Die traditionsreiche Schiffswerft am Elbufer in Dresden-Laubegast ist verkauft. Neuer Besitzer ist ein Dresdner Unternehmer. Das bestätigte der bisherige Eigentümer Reinhard Saal gegenüber DNN. Nähere Angaben zum neuen Eigentümer wolle er auf dessen Wunsch hin nicht machen.

Bauunternehmer Saal, der auch in der Herzogin Garten gegenüber vom Zwinger rund 60 Millionen Euro investierte, hatte die insolvente Laubegaster Werft im Sommer 2013 gekauft. In den nachfolgenden Jahren steckte er nach eigenen Angaben „gut zwei Millionen Euro“ in die Sanierung des unter Denkmalschutz stehenden Areals.

Er habe, wie er berichtet, Strom- und Wasserleitungen und die Heizung erneuern und neue Fenster einbauen lassen, eine Brandmeldeanlage installiert, sämtliche aufgefundene Altlasten auf dem Grundstück entsorgt, Büros und Sanitärräume eingebaut, im Gelände die Pflasterstraße in Ordnung gebracht, die Bootsanleger repariert und anderes mehr. „Der Käufer der Werft ist hier durchgegangen und hat gesagt ,grandios’“, sagt Reinhard Saal.

„Ich habe mich in die Werft verliebt“, hatte der Siegener Unternehmer noch im August 2013 gegenüber DNN gesagt. Dass es trotzdem zur Trennung kam, habe damit zu tun, dass er sich grundsätzlich nicht mehr in Dresden engagieren wolle. In der Stadt würden ihm zu viele Steine in den Weg gelegt.

Ob sich mit dem Eigentümerwechsel der Werft für die Mieter auf dem Gelände etwas ändert, ist noch unklar. Schiffe neu gebaut werden in Laubegast derzeit nicht.

Die Bootsmanufaktur von Jörg Schaaf sei 2015 in die Insolvenz gegangen, lässt Björn Scheidewig wissen. Er ist Geschäftsführer der neu gegründeten Schaaf Yachtbau GmbH & Co. KG. Diese gehöre zur Schweizer „SolarImpact“, deren Ziel es sei, ein neuartiges Solarschiff, eine Yacht zu entwickeln. „Aktuell bauen wir kein Boot,“ gibt Scheidewig Auskunft. „Wir treffen uns in 14 Tagen mit dem neuen Eigentümer der Werft. Tendenziell versuchen wir hierzubleiben“, so der Geschäftsführer. Aber man müsse erst sehen, „ob die Kostenstruktur passt“.

Ein weiterer Mieter ist die Sächsische Dampfschiffahrt, die derzeit wirtschaftlich durch ein ungewisses Fahrwasser schippert. Die Weiße Flotte hatte mit Saal einen langfristigen Mietvertrag geschlossen. Bis 2025 kann sie ihre Schiffe auf jeden Fall in der Laubegaster Werft warten, reparieren und die Slipanlage nutzen.

Von Catrin Steinbach