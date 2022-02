Dresden

Für Radfahrer ist die Reicker Straße seit eh und je ein übles Pflaster, immer wieder kommt es auf der breiten, schnurgeraden Piste zu Unfällen mit teils schwer Verletzten oder gar Toten. Schon länger verfolgen die Verantwortlichen im Dresdner Rathaus Planungen, um die gefährliche Straße zu entschärfen. Inzwischen gibt es zumindest einen groben Fahrplan, um die Verbindung zwischen Strehlen und Prohlis für Radfahrer sicherer zu machen.

Bereits im Sommer 2020 hatte der damalige Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) angekündigt, auf dem kompletten Verkehrszug zwischen der Rayskistraße in Strehlen und der Gamigstraße in Prohlis links und rechts Radfahrstreifen markieren zu lassen – allem voran auch als Reaktion auf den Unfall vor zwei Jahren, bei dem ein junger Mann mit seinem Mercedes eine Radfahrerin getötet hatte. Doch das war einfacher gesagt, als getan.

Autos und Bahnen teilen sich die Straßenmitte

Tatsächlich droht, dass Straßenbahnen der Linien 9 und 13 hier ausgebremst werden, wenn sie sich künftig mit den Autos den Platz in der Mitte teilen müssen. „Es ist nicht damit getan, Farbe auf die Fahrbahn aufzutragen“, brachte es der neue Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) auf den Punkt. Die Planer im Rathaus mussten also noch einmal die Bleistifte spitzen.

Inzwischen, so heißt es aus der Verwaltung, sind die Vorplanungen weitgehend abgeschlossen. Diese sehen weiterhin vor, auf der Fahrbahn zwischen der Rayskistraße bis einschließlich der Kreuzung Seidnitzer Weg/Gamigstraße beidseitig Radfahrstreifen zu markieren – und die Autos in die Mitte auf den Bahnkörper rücken zu lassen. Damit die Straßenbahnen durch die Autos nicht ausgebremst werden, will die Verwaltung die Ampelanlagen entsprechend aufeinander abstimmen.

Keine Umbauten an der Straße nötig

Aktuell werde noch geprüft, „wie die Verkehrsströme von der Reicker Straße in die Lohrmannstraße anders geführt werden können“, informiert die Verwaltung. So soll der Knoten entlastet und zugleich dafür gesorgt werden, dass auch in diesem Bereich die Behinderungen für den Nahverkehr minimiert werden. Auf der Kreuzung verkehren zwei Bus- und zwei Bahnlinien.

Umbauten seien indes nicht nötig: „Die geplante Markierung der Radfahrstreifen soll im Bestand erfolgen.“ Heißt: Ein zeitlich aufwendiges Planungsverfahren, bei dem viele weitere Belange und Vorgaben mit geprüft werden müssen, braucht es nicht. Allerdings, so heißt es aus dem Rathaus, halten die Planungsbeteiligten „eine Verkehrssimulation für den gesamten Streckenzug der Reicker Straße für erforderlich, um die Entwicklung der Verkehrsqualität für alle Verkehrsarten besser beurteilen zu können“.

Klarheit bis Ende des Jahres

Auch wenn der Vorplanungsprozess wegen der Herausforderungen in Sachen Nahverkehr nun doch deutlich mehr Zeit in Anspruch genommen habe als zunächst gedacht, halte die Verwaltung an dem Ziel fest, die Verkehrssicherheit auf der Reicker Straße „schnellstmöglich“ zu erhöhen. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass die Mitarbeiter im Amt für Stadtplanung und Mobilität die Vorplanung dieses Jahr abschließen und im Anschluss die weiteren Planungsarbeiten im Straßen- und Tiefbauamt starten können. Bis Ende des Jahres könnte es dann Klarheit geben, wann die Markierungen auf der Reicker Straße erfolgen werden.

Von Sebastian Kositz