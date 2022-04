Dresden

Mit einer ungewöhnlichen Aktion haben der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Dresden und rund 40 Mitstreiter am Dienstagmorgen für mehr Sicherheit für Radfahrer auf der Reicker Straße im Dresdner Südosten protestiert. Auf einem für eine halbe Stunde durch Baken von der Fahrbahn abgetrennten „Radweg“ fuhren die De­monstranten dazu auf und ab. Auf der zentralen Verbindungsstraße zwischen Strehlen und Prohlis war es in den vergangenen Jahren zu zahlreichen, teils sehr schweren Unfällen mit Radfahrern gekommen.

Zwei Tote nach Unfällen

Die breite und zumeist schnurgerade Straße verleitet aus Sicht des ADFC viele Autofahrer zum viel zu schnellen Fahren und zu Überholmanövern. Große Anteilnahme löste vor zwei Jahren ein Unfall in Höhe des Koitzschgrabens aus, bei dem ein junger Mann mit seinem Mercedes eine Radfahrerin getötet hatte. 2014 war eine Radfahrerin an der Cäcilienstraße ums Leben gekommen. In Reaktion auf den Unfall vor zwei Jahren hatte die Stadt rasches Handeln in Aussicht gestellt – und die Markierung von Radwegen auf der Reicker Straße zwischen Rayskie- und Gamigstraße angekündigt.

Passiert ist das bisher aber noch nicht. Zwar hält die Stadt nach eigenen Angaben weiter an diesen Plänen fest. Doch seien dafür aufwendige Planungen nötig – weil sich Straßenbahnen und Autos künftig den Platz teilen werden, die Trams dabei aber nicht ausgebremst werden sollen (DNN berichteten).

ADFC: Keine Wissenschaft daraus machen

Der ADFC drückt allerdings aufs Tempo. „Die Reicker Straße ist für den Radverkehr ein Trauerspiel und das nicht nur wegen der beiden tot gefahrenen Radfahrer“, sagt Dresdens ADFC-Chef Edwin Seifert, „sondern auch, weil die Stadt für einfache Markierungsarbeiten ganze zwei Jahre benötigt“. Zwar sei es richtig, dass eine Umprogrammierung der Ampeln nötig sei, damit die Bahnen nicht ausgebremst werden. Doch gehe es darum, „nicht so eine Wissenschaft daraus“ zu machen. Schließlich sei die Straße „gefährlich für jeden Radfahrer an jedem einzelnen Tag, an dem noch kein Radfahrstreifen auf der Straße ist“.

Von seko