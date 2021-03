Regionaler Nachtverkehr ab Dresden rollt wieder

Dresden/Region

Der regionale Nachtverkehr ab Dresden fährt nach seiner Zwangspause ab Freitag, 19. März, wieder. Die Busse beziehungsweise nächtlichen S-Bahnen starteten gegen 1.15 Uhr und 2.45 Uhr in Dresden. „Insbesondere mit den Linien in Richtung Dippoldiswalde, Meißen, Moritzburg, Radeburg, Pirna und Wilsdruff, die direkt in der Innenstadt beziehungsweise am Bahnhof Neustadt starten, bieten wir nachts mehr Möglichkeiten, um nach Hause zu kommen“, erläutert Torsten Roscher, Fahrplaner beim Verkehrsverbund Oberelbe (VVO).

Denn aufgrund der teilweise aufgehobenen Ausgangsbeschränkungen sind in den Abendstunden wieder mehr Menschen unterwegs.

Die regionalen Nachtlinien im VVO verbinden in den Nächten zu Sonnabenden sowie Sonn- und Feiertagen die Landeshauptstadt mit Radeburg, Ottendorf-Okrilla, Radeberg, Heidenau und Pirna, Dippoldiswalde, Wilsdruff, Freital und Meißen. Die Linien sind an wichtigen Knotenpunkten wie dem Postplatz mit den Straßenbahnen und Bussen der DVB verknüpft.

Weitere Infos bei der Mobilitätszentrale telefonisch unter 0351/8526555 und im Internet unter www.vvo-online.de/nachtverkehr

Von DNN