Diese Menschenansammlung sorgte für Verwunderung bei Passanten: Im strömenden Regen, mitten auf der Prager Straße stehen rund 40 überwiegend junge Leute beinander. Wie auf ein unsichtbares Kommando hin strecken alle die Hände nach oben, ballen sie zur Faust, gehen aufeinander zu oder wehren ihre Gegenüberstehenden ab. Dazwischen minutenlang keine Bewegung.

Des Rätsels Lösung: Es handelt sich um eine Live-Performance. Vermutlich Deutschlands größte, um genau zu sein. Die hat das Kinderhilfswerk UNICEF am Sonnabend auf die Beine gestellt. In rund 100 Orten in ganz Deutschland sollten jeweils bis zu 100 Menschen zusammenkommen und um genau 12.19 Uhr gemeinsam ein ihnen vorher unbekanntes Theaterstück spielen – so die Idee. Die Regieanweisungen kamen über Smartphones mit Kopfhörern.

Zeitreisende aus der Zukunft zu Besuch auf der Erde

Die Teilnehmer der Performance stellten Zeitreisende aus der Zukunft dar. „Von Kriegen, Krisen und Umweltkatastrophen gebeutelt droht die endgültige Zerstörung unserer Welt, die Menschen leiden – weil wir es nicht verhindert haben“, so UNICEF. Doch heute, im Jahr 2019, sei es noch nicht zu spät, um zu handeln. „Unsere Erde soll ein bewohnbarer Ort bleiben, jedes Kind soll eine friedliche und lebenswerte Zukunft vor sich haben“, sagt Anne Bibas von der UNICEF-Arbeitsgruppe Dresden.

Allerdings vermittelte sich die „Handlung“ nur anhand der Bewegungen nicht richtig. Mit einem gut vernehmbaren „Geschichtenerzähler“ wäre die Performance wohl besser verständlich gewesen.

