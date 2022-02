Reformierte Gemeinde Dresden fragt: Was hat Essen mit Glauben zu tun?

Ein Wurstessen in der Fastenzeit löste vor 500 Jahren in Zürich die Reformation aus. Reformierte in Dresden fragen nach einem neuen Sinn des Fastens.

So wie in dieser Szene aus dem Kinofilm „Zwingli“ könnte das „ZürcherWurstessen“ 1522 vonstatten gegangen sein. Zweiter von links am Tischist Ulrich Zwingli (Max Simonischek), hinten an der Stirnseite sitzt Buchdrucker Christoph Froschauer (Philipp Stengele). Quelle: Aliocha Merker