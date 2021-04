Dresden

So hatte sich das Kultusminister Christian Piwarz (CDU) bestimmt nicht gedacht: Bei der Reform der Berufsschulstruktur in Sachsen galt Dresden lange Zeit als der größte Problemfall. Nun gerät ein Kompromiss wieder ins Wanken und die Landeshauptstadt kann gar nichts dafür. Die geplante Umsetzung zum Schuljahr 2021/22 steht in den Sternen, eine Verzögerung ist nicht ausgeschlossen.

Der Freistaat will seine 61 landesweiten Berufsschulzentren mit rund 70 000 Auszubildenden umstrukturieren. Damit sollen Kompetenzen gebündelt und der ländliche Raum durch die langfristige Sicherung von Standorten gestärkt werden. Die Verantwortung für die Standortentscheidungen, die sogenannte Schulnetzplanung, war dafür auf das Land übertragen worden. Früh suchte Piwarz die öffentliche Debatte.

Debatte seit März 2020

Im März 2020 legte er einen Vorentwurf über die Pläne des Landes auf den Tisch. Es war ersichtlich, dass Dresden überproportional betroffen sein sollte. Der Freistaat wollte etwa 2000 Ausbildungsplätze von verschiedenen Standorten in den Kreisfreien Städten in die Landkreise verschieben. Allein 1200 entfielen davon auf Dresden. Schnell regte sich dagegen Widerstand – im Stadtrat zuerst vor allem bei SPD und Grünen, nicht zuletzt aber auch in den Berufsschulzentren und in der Wirtschaft.

Besonders stark musste das Berufliche Schulzentrum Elektrotechnik am Strehlener Platz zittern. Etwa 700 der mehr als 2000 Ausbildungsplätze sollte das BSZ abgeben. Unter anderem bestimmte Elektroniker, Maschinentechniker oder Mechatroniker sollten künftig in Pirna, Freiberg, Bautzen oder Riesa lernen. Land- und Tierwirte aus dem BSZ Agrarwirtschaft und Ernährung (Altroßthal) hätten nach Freiberg, Wurzen und Löbau wechseln müssen. Maßschneider, Friseure (BSZ Dienstleistung und Gestaltung) sollten genauso aufs Land wie Personaldienstleister (BSZ für Wirtschaft „Prof. Zeigner“) oder Tourismuskaufleute vom BSZ für Wirtschaft „Franz Ludwig Gehe“.

Etwa 700 seiner mehr als 2000 Ausbildungsplätze sollte das BSZ Elektrotechnik am Strehlener Platz abgeben. Quelle: Dietrich Flechtner/Archiv

Schwächung für Wirtschaftsstandort Dresden

Die Landeshauptstadt zeigte Verständnis für die politische Absicht, den ländlichen Raum zu stärken. Verwies aber darauf, dass die Ausbildungsangebote nicht das einzige Instrument dazu sein könnten. Viele Verschiebungen würden den Wirtschaftsstandort Dresden oder traditionsreiche Ausbildungsstandorte schwächen.

In unzähligen Gespräche zwischen Stadtpolitik, und Stadtverwaltung, Berufsschulvertretern und Ministerium wurde ein Kompromiss angestrebt. Beteiligt waren daran teilweise auch Vertreter aus den Landkreisen und den Kammern. Dresden äußerte seine Änderungswünsche und der Freistaat legte schließlich einen Entwurf für den Teilschulnetzplan Berufsbildende Schulen auf den Tisch.

Verlust von Ausbildungsplätzen teilweise vermieden

Inzwischen verzichtete er auf konkrete Zahlen zu den betroffenen Ausbildungsplätzen. So viel Offenheit hatte sich wohl gerächt. Dresden konnte die Verschiebung von 300 bis 400 Ausbildungsplätzen abwenden, teilweise mit zeitlichen Streckungen oder mit der Verkleinerung von Einzugsgebieten, wodurch die Schulen im ländlichen Raum wiederum gestärkt werden sollten.

Der Freistaat ist gesetzlich verpflichtet, mit den Kreisfreien Städten und den Landkreisen das Einvernehmen über die Pläne herzustellen. Das erteilte der Stadtrat schließlich auch – verband dies jedoch gleichzeitig mit der Forderung, dass bei maßgeblichen Änderungen die Pläne dem Stadtrat erneut vorgelegt werden müssten. Das größte Problem für Kultusminister Piwarz schien vom Tisch.

Weitere Konflikte

Inzwischen ist diese Hoffnung wie eine Seifenblase zerplatzt. Es wird nicht ohne weitere Konflikte gehen. Der Landkreis Mittelsachsen beispielsweise hat mit den Stimmen aller 91 anwesenden Kreisräte das Einvernehmen verweigert. Die avisierte Verschiebung von Ausbildungsplätzen aus Dresden sei mit dem endgültigen Entwurf gänzlich entfallen. Von zunächst insgesamt rund 340 Zugängen kämen nur noch 85 im Landkreis rund um Freiberg an.

Landrat Michael Harig (CDU). Quelle: PR/ Landratsamt Bautzen

Ähnlich ist es im Landkreis Bautzen inzwischen passiert. Der Landkreis begrüße eine Verlagerung der beruflichen Ausbildung aus der Landeshauptstadt Dresden in Richtung der Landkreise Bautzen und Görlitz, heißt es in der Beschlussvorlage der Kreisverwaltung für den Kreistag. „Jedoch erscheint dieses Vorgehen nicht konsequent genug.“ Die Bautzner Verwaltung mit Michael Harig (CDU) an der Spitze attestiert dem Entwurf des Ministeriums „erhebliches politisches Konfliktpotenzial“. So wurde es schließlich auch beschlossen. Inwiefern hier die im Jahr 2022 anstehenden Landratswahlen ihre Schatten vorauswerfen, ist schwer zu bewerten. Erleichtern dürften sie die Debatte wohl nicht gerade.

Dresden fürchtet Kettenreaktion

Jedenfalls kommen die Pläne des Freistaats zumindest zeitlich stark ins Wanken. Die Kreise Bautzen und Görlitz wollen weitere Gespräche mit der Landeshauptstadt führen. Dresdens Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) warnt schon einmal vor einer „Kettenreaktion“ durch die Ablehnungen in der Region. In den Reformplänen hängt alles mit allem zusammen, Dresden soll beispielsweise die Personaldienstleister nach Lichtenstein abgeben und dafür die Bankkaufleute aus Bautzen erhalten.

„Wenn jetzt einzelne Landkreise, die bei den Gesprächen dabei waren, ausscheren, dann fällt das ganze Kartenhaus zusammen“, befürchtet Jan Donhauser. Offizielle Informationen des Landes, wie es weitergeht, habe die Stadt noch nicht. Im Bildungsausschuss mussten die weiteren Beratungen zur Umsetzung der Reform, mit der auch Verschiebungen zwischen Berufsschulen innerhalb Dresdens verbunden sind, auf Eis gelegt werden.

Ministerium prüft Stellungnahmen

„Das Anhörungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen, da den Bitten einzelner Schulträger um Fristverlängerung entsprochen wurde“, heißt es aus dem Piwarz-Ministerium. Die Frist läuft nun noch bis 26. April. Erst nach Vorlage aller Stellungnahmen könne das Kultusministerium „unter Betrachtung des landesweiten Planungsansatzes und nach rechtlicher Prüfung etwaiger Einwände“ der Schulträger eine abschließende Entscheidung treffen. „Dies wird im Mai 2021 erfolgen“, erklärte Susann Meerheim aus der Pressestelle.

Sie verwies auch auf die Regeln zum Umgang mit dem Einvernehmen aus den Landkreisen und Kreisfreien Städten. Das Ministerium entscheide „über die Ersetzung des Einvernehmens mit Abschluss des Planfeststellungsverfahrens, wenn das Einvernehmen rechtswidrig versagt wird oder die Versagung gesetzlichen Zielen widerspricht“. Der jetzige Planungsstand sei das „Ergebnis des ausführlich geführten Dialogprozesses“, heißt es zu den Gesprächswünsche aus Bautzen. Bewertet werden könne dies erst nach Abschluss und Prüfung des Anhörungsverfahrens.

Landkreis auf Rechtsstreit vorbereitet

Das gelte auch für die erneute Vorlage der Pläne im Dresdner Stadtrat. Die Landeshauptstadt habe ihr Einvernehmen zum Anhörungsentwurf unter Maßgaben erteilt. Die Maßgaben würden von Seiten des Kultusministeriums nach Vorlage aller Stellungnahmen zum Teilschulnetzplan rechtlich geprüft. „Insofern kann momentan nicht beurteilt werden, ob eine erneute Befassung des Stadtrats erforderlich ist.“

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es bleibt also abzuwarten, ob es noch zu Änderungen kommt. In Freiberg haben die Kreisräte ihren Landrat schon mal aufgerüstet. „Der Kreisrat ermächtigt den Landrat gegen eine Ersetzung des Einvernehmens Rechtsmittel einzulegen und entsprechende Rechtsstreitigkeiten zu führen“, heißt es im Beschluss.

Von Ingolf Pleil