Rechte Hetze im Netz: Vizechef des Dresdner Obdachlosenvereins verurteilt

Dresden

Der Vizechef des umstrittenen Vereins „Dresdner Bürger helfen Dresdner Obdachlosen und Bedürftigen“, Uwe Riedel, ist am Dienstag vorm Amtsgericht wegen Volksverhetzung und Beleidigung verurteilt worden. Der Richter sah es als erwiesen an, dass der 58-Jährige sich im sozialen Netzwerk Fa­cebook abwertend über Geflüchtete äußerte und forderte, sie ins Mittelmeer zu werfen. Zudem habe Uwe Riedel in einem Beitrag Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) als „Dummbatzen“ bezeichnet – woraufhin der Politiker Anzeige erstattet hatte.

Bereits Ende 2018 war ein dicker Umschlag im Briefkasten der Dresdner Staatsanwaltschaft gelandet – mit einer Strafanzeige gegen den Chef des Obdachlosenvereins, Ingolf Knajder, seinen Vize Uwe Riedel und das Vorstandsmitglied Jens Genschmar. Beigeheftet waren dieser – auf etlichen Seiten Papier akribisch festgehalten – Dutzende Hasskommentare im Netz, die sich ge­gen Politiker, Flüchtlinge oder den Islam richteten, jeweils belegt mit Datum und entsprechenden Bildschirmaufnahmen.

Mehr als 40 Vorwürfe Riedel zugeordnet

Die Dresdner Staatsanwaltschaft hatte daraufhin Ermittlungen eingeleitet. Allein Uwe Riedel waren in der Anzeige mehr als 40 Vorwürfe zugeordnet. Eine Reihe von Verfahren war laut Staatsanwaltschaft zwischenzeitlich eingestellt worden, we­gen der Beleidigung gegen den Gesundheitsminister Jens Spahn und dem Hass-Posting, der sich ge­gen Geflüchtete richtete, war zunächst ein Strafbefehl mit 130 Tagessätzen in Höhe zu je 40 Euro ergangen. Doch dagegen hatte Uwe Riedel Einspruch eingelegt, weshalb der Fall jetzt vorm Dresdner Amtsgericht landete.

Der Angeklagte selbst war zu dem Termin am Dienstag allerdings gar nicht erst erschienen, ließ sich durch seinen Anwalt Michael Bürger vertreten. Der Verteidiger verwies darauf, dass sein Mandant keine Erklärung abgegeben wird – und meldete unter anderem Zweifel an, dass die Meldungen auf Facebook tatsächlich von Uwe Riedel vorgenommen wurden. In seinem Einspruch gegen den Strafbefehl hatte Uwe Riedel den Worten des Richters zufolge lediglich auf das Recht auf Meinungsfreiheit gepocht.

Spahn als „Dummbatz des heutigen Tages“ verunglimpft

Den Zweifel an der Urheberschaft der beiden Facebookkommentare teilte der Richter allerdings nicht. Den Account, den Uwe Riedel betrieben haben soll, zierte ein Foto, das dem Angeklagten zuzuordnen war. Der Kommentar zu den Geflüchteten datiert vom 1. Dezember 2018. Darin soll er diese als „kriminellen Abschaum“ benannt haben, „welcher dringendst“ in das Mittelmeer „geworfen werden sollte“.

Der verbale Angriff auf Jens Spahn fand sich indes unter ei­nem Beitrag des Online-Portals „Tag24“, der sich damit beschäftigte, wie der Politiker Wähler von der AfD zurückgewinnen möchte. Im betreffenden Kommentar war Jens Spahn als „Dummbatz des heutigen Tages“ verunglimpft worden.

„Wir alle wissen, dass tagtäglich Menschen im Mittelmeer sterben“, erklärte der Staatsanwalt. Mit einer solchen Aussage werde zu Hass angestachelt. „Aus Worten werden Taten, das haben wir gesehen“, so der Vertreter der Anklage. Auch im Fall Jens Spahn gebe es keine Zweifel: „Dummbatz ist keine Meinungsäußerung, sondern eine Beleidigung.“

Verfahren gegen Vereinschef Ingolf Knajder läuft noch

Der Richter sah es ähnlich – und verhängte eine Strafe von 150 Tagessätzen zu je 35 Euro. Mit einbezogen wurde dabei auch ein Strafbefehl, der wegen der Beleidigung eines Journalisten der „ Sächsischen Zeitung“ im Herbst des vergangenen Jahres ergangen war. Diesen soll Uwe Riedel im Netz unter anderem als „Dreckslügenpresseschreiber“ beschimpft haben, nachdem dieser über eine Zusammenarbeit zwischen dem Obdachlosenverein und der rechten „Ein-Prozent-Bewegung“ berichtet hatte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Das Verfahren gegen Vereinschef Ingolf Knajder läuft indes noch. Auch gegen ihn waren in der Anzeige Ende 2018 zahlreiche Vorwürfe wegen rechter Hetze im Netz erhoben worden. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren ans Amtsgericht abgegeben, wo entschieden werden muss, wie es weitergeht. Die Ermittlungen ge­gen den früheren FDP-Stadtrat Jens Genschmar, der inzwischen für die Freien Wähler in dem Gremium sitzt, waren eingestellt worden. Hier ging es um einen Kommentar, der sich gegen den früheren Außenminister Sigmar Gabriel ( SPD) gerichtet hatte.

Der Obdachlosenverein ist seit seiner Gründung umstritten. Kritiker monieren unter anderem rechtslastige Aussagen, die Nähe zu Pegida und erheben den Vorwurf, dass das Bündnis bewusst nur Deutschen helfen wolle. In verschiedenen Medienberichten war zudem immer wieder die Nähe auch zu Akteuren aus der rechtsextremen Szene thematisiert worden.

Von Sebastian Kositz