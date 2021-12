Dresden

Mit einem Großaufgebot hatte die Polizei am Mittwochmorgen verschiedene Gebäude in Dresden und Heidenau durchsucht, dort unter anderem Armbrüste und Waffen sichergestellt. Eine Razzia, die sich gegen fünf Männer und eine Frau richtete, die in der Telegram-Chatgruppe „Dresden Offlinevernetzung“ aktiv waren und laut sächsischem Landeskriminalamt eine schwere staatsgefährdende Straftat geplant haben sollen – die Ermordung des Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) und weiterer Landespolitiker. Inzwischen ist klar: Zumindest einige der Beschuldigten sind feste Größen der rechtsextremen Szene in und um Dresden.

In den sozialen Netzwerken kursieren mehrere Aufnahmen von ei­nem der Tatverdächtigen, die einen engen Kontakt zur AfD nahelegen. Eines der Fotos zeigt den Beschuldigten auf dem Neumarkt, Arm in Arm mit dem Dresdner AfD-Europaabgeordneten Maximilian Krah sowie Andreas Harlaß, der bei der jüngsten Bundestagswahl für die Partei in der Landeshauptstadt als Direktkandidat angetreten war.

Ein Netzwerker in der rechten Szene

Was die Aufnahmen suggerieren, kann Michael Nattke vom Kulturbüro Sachsen bestätigen. Er und seine Kollegen beobachten die rechtsextreme Szene, dokumentieren und forschen zu Strukturen. Der Beschuldigte, so die Einschätzung von Michael Nattke, ist schon seit Jahren in der Szene aktiv: „Wir haben ihn mit an Wahlkampfständen der AfD gesehen, er ist ein enger Helfer und Vertrauter. Auch bei Pegida ist er dabei.“ Darüber hinaus ließen sich sogar lose Kontaktbeziehungen zu Mitgliedern der verbotenen, ehemaligen Gruppe Freital belegen. „Er ist in der Szene ein Netzwerker“, so Michael Nattke.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gleiches gelte für einen weiteren der Männer, dessen Wohnung in Dresden die Beamten am Mittwochmorgen durchsucht hatten. Auch der sei bei verschiedenen rechtsextremen Demos in der Vergangenheit aufgetaucht. Beobachter wollen ihn unter anderem als Teilnehmer beim Schild-und-Schwert-Festival im ostsächsischen Ostritz – einem der größten Treffen der rechtsextremen Szene – ausgemacht haben. Videos und Bilder vom Gedenken am 13. Februar 2020 zeigen ihn zudem, wie er gemeinsam mit dem bereits erwähnten Beschuldigten und Vertretern der Dresdner AfD auf dem Heidefriedhof Kränze niederlegt.

Beobachter: Hohes Maß an Selbstsicherheit

„Wir haben es hier mit zwei wichtigen Personen der Dresdner Neonaziszene zu tun. Und sie haben sich nicht erst seit Corona radikalisiert“, erklärt Michael Nattke. Es brauche also nicht zwingend erst das Coronathema oder Telegram, um sich soweit zu radikalisieren, um bereit zu sein, Gewalt anzuwenden.

Was Michael Nattke darüber hinaus sehr besorgt, ist die Tatsache, wie sicher sich die Protagonisten offenbar fühlen: „Wir haben es hier mit einem hohen Maß an Selbstsicherheit zu tun.“ Das sei auch schon in der Vergangenheit so gewesen. Er sieht deshalb vor allem die Behörden in der Pflicht. „Selbst die kleinsten Hinweise, dass Gewalt geplant werden könnte, müssen ernstgenommen werden.“

Als Kopf der Chatgruppe gilt indes laut einem Bericht von „Zeit online“ ein Mann, dessen Wohnung die Polizei am Mittwoch in Pieschen durchsuchte. Demnach habe er in der Telegram-Gruppe auch angekündigt, Impfteams zu erschießen, sollten sie vor seiner Tür stehen. In der Wohnung waren die Beamten tatsächlich auf Waffen gestoßen.

Von Sebastian Kositz