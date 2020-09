Rauswurf: Warum beim Fernsehturmverein Dresden dicke Luft herrscht

Dresden

Eklat am Dienstagabend in der SPD-Fraktion im Rathaus. Der Fernsehturmverein Dresden wollte den SPD-Stadträten Kristin Sturm und Stefan Engel das Konzept für die Seilbahn vorstellen. Neben dem Vereinsvorsitzenden Eberhard Mittag war auch die frühere Stadträtin Barbara Lässig erschienen, Pressesprecherin des Vereins. Sturm forderte Lässig auf, den Raum zu verlassen. Als die Pressesprecherin keine Anstalten machte, der Aufforderung Folge zu leisten, rief Sturm den Sicherheitsdienst.

Keine Gespräche mit Personen, die politisch für die AfD wirken

Im Vorfeld des Termins hatte SPD-Fraktionsgeschäftsführerin Alexandra Wever-Eschenbach dem Vereinsvorsitzenden mitgeteilt, dass die Mitglieder der SPD-Fraktion für Gespräche mit Personen, die politisch für die AfD wirken, nicht zur Verfügungen stehen. „Mit allen anderen Vertretern des Fernsehturmvereins kommen wir selbstverständlich gern ins Gespräch.“

Anzeige

Lässig hat eine bewegte politische Karriere hinter sich. Sie war Stadträtin für die PDS und die FDP, wechselte dann ins Lager der Freien Wähler über und ist jetzt Mitarbeiterin der AfD-Stadtratsfraktion. „Ich bin vielen ein Dorn im Auge“, sagt Lässig, „aber ich kann mich doch nicht einfach abschaffen.“

Weitere DNN+ Artikel

Lässig will an Köpping und Dulig schreiben

Lässig will nach dem Rauswurf Briefe an die sächsischen SPD-Spitzenpolitiker Petra Köpping und Martin Dulig schreiben. „Ständig wird davon gesprochen, dass wir die Spaltung der Gesellschaft aufheben müssen. Und was geschieht hier?“, fragt Lässig.

Besonders sauer aber ist sie auf Mittag. Der habe am Dienstagabend Kristin Sturm erst den Hinweis gegeben, den Sicherheitsdienst zu rufen. „Getrübt wurde unser Gespräch mit der SPD durch Barbara Lässig, die trotz Ankündigung der Fraktion und entgegen der Vorstandsabsprache an diesem Gespräch teilnehmen wollte, so dass Frau Sturm von ihrem Hausrecht Gebrauch machte“, erklärte Mittag.

Friedlich vereint am Mittagstisch mit AfD-Vertretern

„Er hat mich bloßgestellt. Es gab keinen Vorstandsbeschluss“, erklärte Lässig. „Ich habe das Gefühl, dass ich als Pressesprecherin kalt gestellt werden soll.“ Ein Eindruck, der sich am Dienstagmittag noch nicht aufdrängt hatte. Da saßen der Vorsitzende des Fernsehturmvereins und seine Pressesprecherin noch friedlich vereint mit dem AfD-Fraktionsvorsitzenden Wolf Hagen Braun und AfD-Stadtrat Harald Gilke beim Mittagstisch in der Innenstadt und sprachen über das Seilbahnkonzept.

Von Thomas Baumann-Hartwig