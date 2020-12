Bürgerbeteiligung startet - Rathausneubau in Dresden: So geht es weiter am Ferdinandplatz

Bis 2025 soll auf dem Ferdinandplatz ein neues Rathaus stehen. Eine tiefe Grube haben Bagger ausgehoben, aber wie geht es weiter? Und wie können sich die Bürger an dem Verfahren beteiligen. Baubürgermeister Stephan Kühn über den Fahrplan.