Rathausneubau in Dresden: Das ist der Favorit der Bürger

5875 – das ist ausnahmsweise keine Zahl, die mit Corona in Zusammenhang steht. Die Stadtverwaltung hatte die Bürger um ihre Meinung zu den beiden Entwürfen für das neue Verwaltungszentrum auf dem Ferdinandplatz gebeten und 5875 ausgefüllte Fragebögen erhalten. Eine beachtliche Resonanz, da die Befragung allein im Internet angeboten wurde. 4717 Dresdner und 1125 Personen, die außerhalb wohnen, haben sich beteiligt, dazu 33 Menschen, die ihren Wohnort nicht angeben wollten.

Alle Altersgruppen haben sich beteiligt

Laut Baubürgermeister Stephan Kühn ( Bündnis 90/Die Grünen) sind alle Altersgruppen vertreten, besonders stark mit 2448 Teilnehmern die 32- bis 51-Jährigen. Aber auch 150 Personen unter 20 Jahre und 278 über 65-Jährige haben sich zu dem geplanten Neubau geäußert.

Wenn es nach den Teilnehmern geht, wird Wettbewerbsbeitrag 1 (siehe Visualisierung) das Rennen machen. Der Entwurf, dessen Verfasser wegen des strengen Vergaberechts anonym bleiben müssen, gefällt der Mehrheit der Teilnehmer und sammelt auch hinsichtlich seiner Größe, Form und Fassadengestaltung Pluspunkte. Entwurf 2 schneidet beim Votum dagegen deutlich schlechter ab – in allen Kategorien.

Jury ist nicht an das Votum gebunden

Und nun? Am 25. Januar entscheidet eine Jury, welcher Bieter das Verwaltungszentrum bauen wird. „Es handelt sich um eine informelle Bürgerbeteiligung“, erklärt der Baubürgermeister. Die Jury ist an das Bürgervotum nicht gebunden, sondern entscheidet in den Kategorien Städtebau, Architektur, Arbeitswelten, Ökologie und Preis, wer der Bessere ist. 116 Millionen Euro brutto darf das Gesamtkunstwerk kosten, wie Projektleiterin Christine Spielvogel erklärte.

139 Millionen Euro stehen auf dem Preisschild

Insgesamt stehen 139 Millionen Euro auf dem Preisschild, weil Baugrube und Archäologie, Außenanlagen oder die Umgestaltung der Haltestelle Prager Straße von der Stadt finanziert werden. Ende März soll laut Spielvogel der Abriss der Kelleranlagen beginnen, die die Archäologen ausgegraben hatten. „Wir müssen dann die Baugrube sichern und für die Wasserhaltung sorgen.“

2022 ist der eigentliche Baubeginn, 2025 sollen 1300 Mitarbeiter der Geschäftsbereiche Stadtentwicklung und Bau sowie Umwelt und Kommunalwirtschaft sowie des Amts für Wirtschaftsförderung einziehen.

