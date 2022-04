Dresden

Seit mehr als einem Jahr wird rund um das Plauener Rathaus gewerkelt, tun sich dort kleinere oder – wie derzeit – größere Baustellen auf. Gegenwärtig ist der Eingang an der Coschützer Straße eingerüstet, große Teile des Fußwerks sind gesperrt. Doch was genau passiert hier eigentlich?

Als das repräsentative Rathaus Ende des 19. Jahrhunderts errichtet worden war, genügte es wohl durchaus den Ansprüchen der Verwaltung des seinerzeit noch eigenständigen Plauens. Heute gehört Plauen zu Dresden und ist das Rathaus Sitz des nach dem Stadtteil benannten Stadtbezirksamtes. Und das benötigt mehr Platz – der zwar baulich im Keller vorhanden, aber in seiner bisherigen Form nicht nutzbar ist.

Schimmel im Keller

Das Problem sind die stetig klammen Außenwände. Die sind derart durchfeuchtet, dass sich im Keller rege Schimmel bildet. Selbst als Aktenlager, so heißt es von der Stadtverwaltung, seien die Räume dort wegen der hohen Luftfeuchtigkeit nicht zu nutzen. Deshalb wurde seit Ende 2018 der Plan gefasst, die Au­ßenwände zu erneuern und abzudichten. Knapp zwei Jahre später konnten diese Arbeiten beginnen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Bauarbeiten werden voraussichtlich 800 000 Euro kosten. Viel Geld, weshalb die Stadt sich dazu entschlossen hatte, die Arbeiten auf vier Jahre zu verteilen. Im Herbst hatten die Handwerker auf der Hof- und Rückseite begonnen, arbeiten sich seither reihum, sind nun am Eingang zum Bürgerbüro an der Coschützer Straße angekommen, wo mit einer gerüstartigen Konstruktion die Standsicherheit des balkonartigen Vorbaus gewährleistet wird. Läuft alles nach Plan, werden die Arbeiten im Bereich an der Nöthnitzer Straße dann in 2023, am Giebelbereich hin zur Kita „Plauener Kobolde“ in 2024 abgeschlossen sein.

Lesen Sie auch Amtsleiterposten in Dresden: Mehr Mitspracherecht für Beiräte?

Üppige Deckenmalereien wiederentdeckt

Zuletzt war das Rathaus Plauen, das nach Plänen von William Lossow und Hermann Viehweger errichtet worden war, zwischen 2015 und 2016 umfassend saniert worden, allen voran mit Blick auf den Brandschutz. 2017 wurde das heutige Bürgerbüro in den Räumen des ehemaligen Ratskellers eingebaut – also dort, wo über viele Jahre die Sparkasse untergebracht war.

In der alten Weinstube, die heute als Warteraum dient, waren die Fachleute dabei un­ter zahlreichen Farbschichten auf üppige Deckenmalereien gestoßen, die Restauratoren freigelegt und ergänzt haben. Der Umbau zum Bürgerbüro hatte rund 250 000 Euro gekostet.

Von Sebastian Kositz