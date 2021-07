Ratespiel um Böllerkauf am Amtsgericht Dresden

Dresden

Ziemlich bedröppelt verließ Markus K. das Amtsgericht. „Was soll ich dazu noch sagen, ich war es nicht“, sagte er. Bis zuletzt hatte der 34-Jährige alle Vorwürfe bestritten. Er war wegen strafbarer Beförderung und Einfuhr von Sprengmitteln angeklagt. Er soll 100 verbotene Böller über die Grenze nach Deutschland gebracht haben. Das heißt, nicht er selbst: Denn laut Staatsanwaltschaft ließ er schmuggeln – und zwar von einem Kumpel, ohne dessen Wissen.

Beide Männer hatten einen Ausflug nach Tschechien gemacht und dort Zigaretten und Kleidung gekauft. Auf der Rückfahrt im Zug kontrollierten Zollbeamte das Gepäck und fanden in der Tasche von Herrn R. eine schwarze Tüte mit den illegalen Knallkörpern. Schon auf dem Bahnhof gab es Streit, wem denn die Böller gehören. Ihm nicht, sagte Wolfgang R., er habe damit nichts am Hut. „Er war sehr verwundert, als die Böller bei ihm gefunden wurden und beteuerte, dass K. die gekauft und ihm die Tüte nur zur Aufbewahrung gegeben habe. Er habe nicht gewusst, was in der Tüte war. Herr R. war sehr glaubhaft“, sagte ein Beamter aus.

„Fußball ist immer“

So konzentrierten sich die Ermittlungen auf Markus K., der wiederum den Kumpel beschuldigte, die Böller besorgt zu haben. „Er hat sie an einem Stand gekauft, ich habe es gesehen.“ Einer lügt. Nur wer? Der Richter glaubte Wolfgang R. und verurteilte Markus K. zu 40 Tagessätzen à 25 Euro.

Auch Wolfgang R. muss zahlen: 250 Euro Ordnungsgeld, weil er am ersten Verhandlungstag nicht erschienen war. Alles in allem für beide ein teurer Spaß. Bleibt die Frage: Wer braucht mitten im Jahr Böller? „Fußball ist immer“, sagte der Beamte.

Von Monika Löffler