Wie das so ist mit den Geheimtipps: Manche sind längst in aller Munde. Das Raskolnikoff ist dafür ein geradezu prädestiniertes Beispiel. Legendär sind die zur BRN gereichten Käsespätzle, im Sommer muss man den frühen Vogel eigentlich schon mittels Tranquilizern austricksen, um noch einen Platz im verwunschenen Hinterhof-Garten-Idyll zu ergattern.

Das Menü: Jenseits der kleinen Standard-Karte immer eine Wundertüte, deren Inhalt sich erst bei der Einkehr auf der tagesaktuellen Angebotstafel offenbart. Bei sämtlichen vorherigen Besuchen – nach über 14 Jahren Dresden, allesamt in der Neustadt verwohnt, komme ich natürlich nicht umhin, dieses Lokal bereits öfter aufgesucht zu haben – war nahezu immer das meiste davon gar nicht so sehr mein Fall.

Allerdings fand sich immer etwas, das es sich zu probieren lohnte und das am Ende überzeugte. Oft sind die Kreationen einfach bloß kreativ oder außergewöhnlich dafür, dass man hier völlig zu Recht keine Gourmetküche erwartet. Gerade deshalb wird man aber auch immer wieder positiv überrascht von neuen Gerichten aus diversen Länderküchen, die eben doch nachhaltig begeistern.

Die Pelmeni im Raskolnikoff sind legendär und werden stets originell angerichtet serviert. Quelle: Anja Schneider

Malfatti waren einst schon fast ei­ne Offenbarung und haben mich trotz oder gerade wegen ihrer ei­gentlichen Einfachheit so sehr überzeugt, dass ich dem Nachbau mehrere Wochen gewidmet habe und inzwischen bekennender Fan der „missglückten Nocken“ bin.

Null Regung bei der Empfehlung

Anlass des Tests sind der Besuch einer dresdenfremden Begleitperson und ein lauer Sommerabend. Dank lang im Voraus getätigter Reservierung ergattern wir einen Platz im Garten direkt am Brunnen und ja: Es hat halt irgendwie so ein bisschen den Charme von Laissez-faire-Flohmarkt im Hinterhof, aber es ist tatsächlich einfach ein Idyll inmitten des Trubels der Neustadt, man kann hier sehr gut vergessen, wo man ei­gentlich ist und fühlt sich fein dabei.

Der Hinterhof ist ein kleines Idyll inmitten der quirligen Neustadt. Reservieren ist Pflicht, denn spontan einen Sitz zu ergattern, ist eher schwierig Quelle: Anja Schneider

Einziges Manko: Barrierefrei ist hier nichts so richtig. Das ist freilich baulichen Bedingungen geschuldet, trotzdem nicht so richtig cool – weil eben nicht jeder uneingeschränkt Zugang hat und eigentlich haben sollte. Nun aber, Essen aktuell: Tatsächlich passiert am Test-Abend etwas, das mir bisher nicht passiert ist: Die Empfehlungstafel erzeugt null Regung bei mir. Alles nicht meins. Heißt: Ich würde es schon essen, aber nee. Macht mich gerade nicht an.

Zum Glück gibt es ja noch die Standard-Karte. Und da ich diese bisher tatsächlich noch nie bemühen musste, erweist sich die Forelle aus der Moritzburger Teichwirtschaft als Rettung in der Not. Diese kommt mit Speckstippe, Kressekartoffeln und sahnigem Gurkensalat für solide 15,50 Euro daher. Die Begleitung wird auf der Kreidetafel fündig und bestellt Sülze vom Reh mit jungen Kartoffeln und Salatbeilage (15,90 Euro). Dazu gibt’s einen Goldriesling vom Weingut Schuh (29 Euro für 0,75 Liter). Unsere Servicekraft ist mir trotz mancher vorheriger Besuche gänzlich unbekannt, begeistert aber mit Um- und Voraussicht, flotten Sprüchen und unaufdringlicher Aufmerksamkeit.

Immer für eine Überraschung gut

Unser Essen kommt zügig auf den Tisch, unterdessen haben wir zufälligen Spaß mit anderen Gästen beziehungsweise deren sehr agilen Kindern – die Atmosphäre ist locker und entspannt. Eher lecker als locker ist die Forelle: Auf den Punkt gebraten, knusprige Hülle und das Fleisch löst sich super von den Gräten. Die Kartoffeln dazu sind freilich keine Offenbarung, aber lecker, und runden das an sich einfache Gericht perfekt ab. Einzig der Gurkensalat catcht mich nicht besonders, allerdings ist das ja allgemein ein Thema, wo die Meinungen regional und generell seeeeeeeehr weit auseinander gehen. Ich brauche es nicht so sahnig, finde Gurke aber prinzipiell immer gut. Hier fehlt mir jedoch entschieden der Bums: Ist mir persönlich einfach ein bisschen zu langweilig.

Umso begeisterter bin ich von der Probiergabel Sülze. Das überrascht mich selbst am meisten, weil „Sülze“ in Sachen Glibber und auch Phonetik einfach so gar nicht mein Ding ist. Probiert habe ich natürlich trotzdem, musste ich auch, denn die Begleitung machte aus ihrer Begeisterung keinen Hehl. Was soll ich sagen: Wild! Also es ist Wild, trotzdem sehr frisch und überraschend sommerlich und damit tatsächlich wieder eine Bestätigung dafür, dass die tagesempfehlende Kreidetafel eben doch immer für ei­ne Überraschung gut ist.

Steckbrief Restaurant Raskolnikoff Adresse Böhmische Straße 34, 01099 Dresden, Tel. 0351 48 41 73 30 Konzept ehrliche, undogmatische Küche mit internationalen Einflüssen und regionalen Produkten Extras Pension, Mittagstisch ab 7,90 Euro, offene Küche, Biergarten, Eingewecktes für Zuhause, Sonntagsbraten im Winter Geöffnet täglich ab 12 Uhr Preise Hauptgerichte ab 14,50 Euro Gesamtnote 9 (von max. 10)Essen: 9 (Anteil an der Gesamtnote: 60 Prozent)Service: 9 ( 20 Prozent)Ambiente: 9 (20 Prozent) Fazit ein kulinarisches Kleinod inmitten des Szeneviertels

Wir sind satt und glücklich und würden ei­gentlich gern noch ein bisschen im lauschigen Garten verweilen – allerdings haben Reservierungen aktuell eine maximale Verweildauer von zwei Stunden. Ein bisschen schade, aber verständlich, gerade in Zeiten pandemischer Nachwirkungen – aufessen ohne Stress schafft man in der Zeit aber auch locker. Wer wirklich länger bleiben will, kann sich übrigens auch in der Pension einmieten, die sehr schön gestalteten Zimmer und Appartements gibt es für vergleichsweise kleines Geld – noch so ein Geheimtipp, wenn sich mal wieder unverhoffter Besuch ankündigt.

Von Kaddi Cutz