Randale im Knast: Inhaftierter in Dresden vor Gericht

Dresden

„An manchen Tagen war er total normal, an anderen extrem aggressiv und kaum ansprechbar“, sagte am Montag ein JVA-Bediensteter über Samer S. Der ist nicht der große Hüne, aber unberechenbar. Vier Beamte passten vorsorglich während der Verhandlung auf ihn auf. Der 29-Jährige – Alter wahlweise auch mal anders – muss sich wegen Körperverletzung und Widerstands gegen sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte vorm Amtsgericht verantworten. Er war nach eigenen Angaben wegen Brandstiftung zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt worden. Den Bediensteten in den Haftanstalten machte er das Leben dann ziemlich schwer.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So soll er in der Haftanstalt Zeithain die Toilette seiner Zelle verstopft, eine Fensterscheibe zerschlagen und gedroht haben, die Beamten und sich damit zu verletzen. Laut Anklage warf er Möbel nach den Männern, schlug auf sie ein und verletzte einen so schwer am Auge, dass der drei Wochen krank war. Der Angeklagte wurde nach Dresden verlegt, krakeelte auch hier rum und verletzte Bedienstete.

Er könne sich an die Ereignisse nicht so recht erinnern, ließ Samer S. seine Verteidigerin erklären. Er habe aber nie einen Tisch und Stuhl nach den Beamten geworfen und er habe auch niemanden verletzen wollen. Urteil folgt.

Von Monika Löffler