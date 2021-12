Dresden

„Auf Berufung der Staatsanwaltschaft wird das Urteil des Amtsgerichts vom 21. Juli, was die Rechtsfolgen betrifft, abgeändert und der Angeklagte zu zehn Monaten ohne Bewährung verurteilt“, verkündete Richter Jürgen Scheuring am Montag im Landgericht. „Dynamo-Fan“ Enrico S. war danach sehr still und fassungslos. Im Juli sah das noch anders aus, da war er mit zehn Monaten mit Bewährung aus dem Gericht getanzt. Der Staatsanwaltschaft war das zu wenig – sie ging in Berufung. Darüber wurde verhandelt.

Rückblick: Am 16. Mai gewann Dynamo das Spiel gegen Türkgücü München und stieg in die 2. Bundesliga auf. Im Großen Garten hatten sich, trotz coronabedingen Verbotes, mehrere tausend Menschen versammelt. Die Po­lizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Einhaltung der Coronaregeln zu sichern.

Straßenschlacht mit der Polizei

Doch nach dem Aufstieg gab es keine Jubelfeier, sondern Krieg. Hunderte Ge­walttäter lieferten sich eine Straßenschlacht mit der Polizei, warfen Steine und Flaschen, schlugen und traten. 185 Beamte wurden verletzt, auch die Fotografin der DNN. Die kleine, zierliche Frau wurde vom Mob böse attackiert.

Unter den Prüglern war auch Enrico S. Er war einem Beamten aus vollem Lauf in den Rücken gesprungen. Einfach so, einen Grund gab es nicht. Durch den Tritt wurde der Polizist trotz Sicherheitsausrüstung erheblich verletzt und war 14 Tage arbeitsunfähig. Als andere Beamte dazwischen gingen und den Krawallmacher festnehmen wollten, trat und schlug er auf sie ein, verpasste ihnen Kopfstöße gegen die Helme und beleidigte sie als „Wichser“ und „Fotzen“.

Der Angeklagte hatte schon bei der Verhandlung am Amtsgericht die Vorwürfe eingeräumt – kein großes Kunststück, es gibt sehr deutliche Videoaufnahmen. Er könne sich alles nicht erklären und es tue ihm sehr leid, ließ er Verteidiger Peter Hollstein damals sagen. Auch am Montag, nach mehrmonatiger Denkpause, kam da nicht mehr. „Ich weiß bis heute nicht, warum ich das gemacht habe“, erklärte Enrico S. „Wenn Sie heute nicht wissen, warum Sie das getan haben, woher soll die Justiz wissen, dass Sie so etwas morgen nicht wieder machen“, fragte der Staatsanwalt.

Strafbefehl des Amtsgerichts Tiergarten von 2019 vergessen

Enrico S. scheint schnell mal was zu verdrängen. Er sei noch nie aggressiv geworden, erklärte der 35-Jährige. Da hat er doch glatt den Strafbefehl des Amtsgerichts Tiergarten von 2019 vergessen. 50 Tagessätze à 15 Euro, weil er bei einem Fußballspiel Polizeibeamte als „Hurensöhne“, „Wichser“ und „Stasi-Fotzen aus dem Westen“ beleidigt hatte.

Der Angeklagte war in Berlin angetrunken, genau wie im Mai in Dresden. Aber er war nicht so betrunken, dass er nicht wusste, was er tat. Enrico S. ist Alkohol in großen Mengen gewohnt. Er konnte Anlauf nehmen, hochspringen und den Polizisten verletzen, ohne auch nur eine Spur von Ausfallerscheinungen.

Der Richter am Amtsgericht urteilte im Juli trotzdem sehr milde: Bewährung, aber keine Bewährungsauflagen wie ein Stadionverbot. „Wir haben es hier nicht mit einem Fußball-Intensivtäter zu tun.“ Die Kammer des Landgerichts war kritischer.

„Wir sehen einfach keine günstige Kriminalprognose“

„Im Ergebnis der Beweisaufnahme sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass wir Ihnen keine Strafaussetzung auf Bewährung geben können. Die ganze Feier war coronabedingt nicht erlaubt und Sie haben nicht gefeiert, sondern sind dem Beamten feige von hinten in den Rücken gesprungen. Sie sind vorbestraft, wissen, dass Sie unter Alkohol aggressiv werden, ändern aber Ihr Verhalten nicht und trinken weiter. Wir sehen einfach keine günstige Kriminalprognose“, erklärte Scheuring. „Der Verein hat bundesweit einen schlechten Ruf, durch solche Leute wie Sie. Da sind Erfolge der Mannschaft, wie der hart erkämpfte Aufstieg, für die Katz. Sie schaden dem Verein.“

Von Monika Löffler