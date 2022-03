Dresden

Fast zwei Jahre haben die Mitglieder des Projektteams der Plauener Grünen in ihrer Freizeit akribisch den gesamten Stadtbezirk auf Problemstellen für den Radverkehr gecheckt und sich Gedanken darüber gemacht, wie sich Abhilfe schaffen lässt. Mit einer breit angelegten Umfrage und einer Bürgerwerkstatt wurden die Menschen aus dem Dresdner Süden aktiv einbezogen. Jetzt liegt das fast 250-seitige so genannte Radzielnetz für Dresden-Plauen auf dem Tisch – mit kleineren und größeren Maßnahmen für 60 Straßen.

Unbestritten hakt es beim Radverkehr an vielen Stellen im Stadtbezirk. Da gibt es die Dauerbrenner wie die Chemnitzer Straße, die Nöthnitzer Straße oder die Münchner Straße, die regelmäßig Gegenstand politischer Debatten sind. Zugleich fanden aber auch etliche Problemzonen Eingang, die zwar Radfahrer tagtäglich ärgern, aber bisher kaum oder gar nicht öffentlich diskutiert wurden. Die Potschappler Straße ist dafür ein Beispiel, wo etwa parkende Au­tos die Radfahrer zu gefährlichen Ausweichmanövern zwingen.

Über 600 Teilnehmer bei Umfrage

Allein an der Umfrage im Internet hatten sich mehr als 600 Menschen beteiligt, die im Dresdner Süden wohnen oder arbeiten. In einer digitalen Bürgerwerkstatt waren im vergangenen November die dabei gesammelten Hinweise noch einmal vertieft worden. „Da steckt richtig viel Arbeit drin“, betont der Plauener Grünen-Stadtbezirksbeirat Xaver Seitz, der dem achtköpfigen Projektteam mit angehörte.

Auch Birgit Jaekel sitzt für die Grünen im Plauener Stadtbezirksbeirat und kennt die Problemfälle: „Seit Jahren bekommen wir viele Beschwerden und Petitionen zur Sicherheit des Radverkehrs“, erklärt die Politikerin. Zwar seien inzwischen erste Beschlüsse etwa für die Hohe Straße schon erreicht worden – hier soll allen voran als Alternative zur Chemnitzer Straße eine durchgehende Radroute vom Dresdner Zentrum bis hinauf nach Gittersee eingerichtet werden. „Wir wollen aber keine Flickschusterei, sondern ein durchgängiges Zielnetz als großen Wurf, wo alles zusammenpasst“, erklärt Birgit Jaekel.

Katalog an Baubürgermeister übergeben

Sämtliche Probleme und Maßnahmen sind nicht nur detailliert in dem Radzielnetz beschrieben, sondern auch in einer Karte zusammengefasst. „Mit unserem Radzielnetz wären für alle Teile des Bezirks Plauen hochwertige Radrouten möglich – von Löbtau nach Strehlen, von Coschütz nach Zschertnitz oder von Freital in die Innenstadt. Wenn nur ein Teil davon realisiert würde, käme es zu einer erheblichen Steigerung des Radverkehrs“, sagt Xaver Seitz, der am Dienstag mit weiteren Vertretern des Projektteams den Katalog Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) überreichte.

Er will sich die Vorschläge nun genauer ansehen: „Mich beeindruckt die hohe fachliche Qualität und der Umfang des Konzeptes, das mir heute vorgestellt wurde. Schön, dass die geplante Radvorrangroute über die Hohe Straße unterstützt wird“, so Stephan Kühn. Auch die im Papier gemachten Vorschläge zur Nöthnitzer Straße seien „ein guter Diskussionsvorschlag zur geplanten Bürgerbeteiligung“.

Präsentation am Sonnabend

Bei der Ausarbeitung war es den Plauener Grünen wichtig, Maßnahmen zu finden, die auch Chancen auf Realisierung haben. „Wir wollten keine Utopien aufschreiben, sondern pragmatische Ansätze, die vor Ort ganz konkret umsetzbar wären“, erklärt Projektleiter Christoph Stadter. „Nun kommt es auf den politischen Willen zur Umsetzung an: Meinen wir es ernst mit Verkehrs- und Klimawende? Die Menschen in Plauen sagen uns jedenfalls: Ja!“, lautet seine Einschätzung. Xaver Seitz sieht indes im Radzielnetz auch ein Modellprojekt für andere Teile der Stadt.

Die Ergebnisse ihrer Arbeit wollen die Grünen an diesem Sonnabend ab 14 Uhr in einer Online-Veranstaltung der breiten Öffentlichkeit vorstellen. Daran werden auch die Grüne-OB-Kandidatin Eva Jähnigen und Ulrike Caspary, die Sprecherin für Radverkehr der Grünen-Stadtratsfraktion, teilnehmen. Den Zugangslink und weitere Infos finden Interessierte – ebenso wie das komplette Radzielnetz – auf der Internetseite der Plauener Grünen.

Internet radfahren-in-plauen.de

Von Sebastian Kositz