Dresden

Einwohner von Liegau, die in Dresden arbeiten, steigen in Langebrück in den Zug. Bis dahin fahren sie mit dem Auto. Auch, weil es bis heute keinen Radweg zwischen Liegau (Ortsteil von Radeberg) und Langebrück (Ortsteil von Dresden) gibt. Auf diesen Missstand wollen Radfahrer am Freitag aufmerksam machen. Die Demonstration beginnt um 17 Uhr am Bahnhof Langebrück, teilte Roland Rammer mit, der stellvertretende Ortsvorsteher von Langebrück.

Bei einer reinen Kundgebung soll es aber nicht bleiben. „Wir wollen die Bürger über den aktuellen Stand informieren und sie auch zur Diskussion über einen möglichen Streckenverlauf durch Langebrück und durch Liegau einladen“, kündigt Rammer an. Der Freistaat Sachsen plant eine Radschnellstraße zwischen Dresden und Radeberg, die Bürger sollten sich zu den Plänen positionieren.

Gabor Kühnapfel, Ortsvorsteher von Liegau-Augustusbad, wird ebenso zur Demonstration kommen wie die Dresdner Grünen-Stadträtin Ulrike Caspary. Über die Punkte An der Pechhütte in Liegau und die Schule in Lotzdorf erreichen die Radfahrer gegen 18.30 Uhr den Adlerpark in Liegau, wo zum Abschluss der Film „Die Sch’tis“ gezeigt wird.

Von Thomas Baumann-Hartwig