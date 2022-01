Dresden

Seit Beginn der Pandemie steigen mehr Dresdner aufs Rad. Ein Trend, den auch Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (Grüne) beobachtet. Dadurch erhöhe sich der Druck, eine sichere, durchgehende und vor allem komfortable Radverkehrsinfrastruktur zu schaffen.

Die Verkehrssicherheit für Radfahrer sei in der Landeshauptstadt „noch nicht zufriedenstellend“, fasst Kühn zusammen. Deshalb solle es mehr Tempo bei der Umsetzung des Radverkehrskonzepts aus dem Jahr 2017 geben.

Ein Ziel des Maßnahmenkataloges ist es, Lücken im Radwegenetz zu schließen und dadurch „zusammenhängende Verbindungen zu schaffen“, so der Verkehrsbürgermeister. Mehr als 400 solcher Fehlstellen listet das Radverkehrskonzept auf, bislang sind lediglich 92 abgearbeitet.

Vier Millionen Euro für Radinfrastruktur

Um zügiger als bisher voranzukommen, richtete die Stadt im November 2021 die Stelle einer Radverkehrskoordinatorin ein. Den Posten bekleidet die studierte Verkehrsingenieurin Paula Scharfe, die künftig unter anderem als Schnittstelle zwischen Bürgern, Verbänden und Politik agieren soll.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Insgesamt vier Millionen Euro will die Stadt im laufenden Jahr in die Radinfrastruktur investieren, weitere 500.000 Euro sind als Planungsmittel vorgesehen. Ein signifikanter Teil der Summe fließt in die Radvorrangroute „Ost“ – eines der größten Projekte, das sich in mehrere Bauabschnitte gliedert und voraussichtlich 2024 fertiggestellt sein soll.

Zwischen Fetscherstraße und Altenberger Straße sind für dieses Jahr auf einer Länge von drei Kilometern mehrere sich aneinanderreihende Fahrradstraßen geplant. „Wir werden ganz aktiv für alle Verkehrsteilnehmer sichtbare Markierungen umsetzen“, sagt die Leiterin des Straßen- und Tiefbauamtes Simone Prüfer.

In den kommenden Jahren sollen dann bauliche Lösungen folgen. Schon Ende des Sommers soll das Projekt abgeschlossen sein. Ein „sehr straffer Zeitplan“, wie Prüfer mehrmals erwähnt. Die Kosten belaufen sich für dieses Jahr auf zwei Millionen Euro, 90 Prozent davon stemmen die Verantwortlichen aus Fördermitteln.

Kritik seitens des ADFC Dresden

Ebenso im Plan: Ein ergänzender Radweg am Knotenpunkt Radeberger Straße/ Waldschlößchenstraße, ein Fahrbahndeckentausch an der Ockerwitzer Straße und etliche Rotmarkierungen – etwa an der Waisenhausstraße, am Georgplatz oder an der Stauffenbergallee.

Zudem soll es am Fetscherplatz endlich den Lückenschluss beim dortigen Radweg geben, sagt Prüfer. Konkret geht es um den Streckenabschnitt Striesener Straße bis Borsbergstraße. Doch die Bauarbeiter kümmern sich nicht nur darum, sondern sanieren auch gleich den Gehweg mit. Das Vorhaben kostet rund 550.000 Euro und soll im August abgeschlossen sein.

Zwar lobt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Dresden den neu geschaffenen Posten der Radverkehrskoordinatorin. Kritik hagelt es trotzdem: Es werde viel geplant und beraten, sagt Edwin Seifert, Geschäftsführer des ADFC Dresden. „Doch leider geht es nur langsam voran, wenn man auf Dresdens Straßen schaut.“

Im vergangenen Jahr hätte die Stadt lediglich zwölf Maßnahmen des Radverkehrskonzepts umgesetzt, so Seifert. Darunter etwa die Radverkehrsverbindung zwischen der Reitbahnstraße und Marienstraße am Dippoldiswalder Platz. Für dieses Jahr seien neun weitere Projekte angedacht.

„Wir haben seit 2015 Baubürgermeister, die sich deutlich zum Radverkehr bekennen, da wäre ein besserer Output schon zu erwarten und auch möglich“, sagt Seifert. Die Radverkehrskoordinatorin werde sicher zur Beschleunigung beitragen.

Von Felix Franke