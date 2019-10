Das ist Dresdens sinnlosester Radweg

Dresden

Seit einigen Tagen ist die Hüblerstraße in Blasewitz zwischen Berggartenstraße und Schillerplatz in beide Richtungen für den Radverkehr freigegeben – endlich. Laut eigenen Angaben kämpfte der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club Dresden e.V. ( ADFC) bereits seit 2004 für diese Freigabe. Mitte Juni starteten dann die Arbeiten für die neue Radverkehrsanlage. Doch das Szenario, das sich vor Ort abspielt, ist kaum zu glauben. Aber der Reihe nach.

„Als Radfahrerin ist mir an dieser Stelle nicht ersichtlich, was ich machen soll“

Nach 15 Jahren ist es also endlich soweit: Das Radverkehrskonzept von 2017 und der Einsatz des Baubürgermeisters Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) hätten Bewegung in die Sache gebracht. Das schreibt der ADFC Dresden e.V. auf seiner Homepage. Somit könne endlich die wichtige Brückenzubringer-Straße und Hauptroute des Radverkehrs ohne Umwege genutzt werden. Problem gelöst – oder?

Jene, die dort tagtäglich mit dem Fahrrad entlang fahren müssen, sehen das allerdings anders. „Der Radschutzstreifen war zwar ein nettes Bemühen, ist aber gescheitert“, sagt Mara Berger. Denise Regens­purg schließt sich dieser Meinung an: „Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was sich die Verantwortlichen dabei gedacht haben.“ Auch Jürgen Nollau scheint nicht begeistert zu sein, denn: „Ich finde es sehr eigenartig, dass der Schutzstreifen nach einigen Metern aufhört.“ Moment mal, der Radschutzstreifen endet nach einigen Metern? Wie kann man das verstehen?

Der neue Radschutzstreifen auf der Hüblerstraße endet hier und da abrupt. Quelle: E-Mail-LVD

Biegen Radfahrer von der Berggartenstraße in die Hüblerstraße ein, fahren sie rund 60 Meter auf dem neuangelegten Radstreifen. Dieser endet jedoch vor parkenden Autos. „Als Radfahrerin ist mir an dieser Stelle nicht ersichtlich, was ich machen soll“, sagt Mara Berger. Im Falle von Gegenverkehr fahre sie auf dem Gehweg weiter, da Fußgänger eine geringere Bedrohung darstellen, als Autos. „Entgegenkommende Autos oder nicht, ich fahre lieber auf dem Gehweg weiter, als auf der Fahrbahn“, sagt auch Denise Regenspurg.

Sind die Parkplätze wirklich nötig?

Eine Maßnahme, die laut ADFC an dieser Stelle nicht unüblich ist, denn: „Viele Radfahrerinnen und Radfahrer sind irritiert und weichen dort auf den Gehweg aus, statt sich zur Fahrbahnmitte hin zu orientieren.“ Einige Pedaltritte weiter stoßen Radfahrer dann erneut auf einen Schutzstreifen – diesmal mit rund 20 Metern Länge.

Diese Unterbrechung führt zu Unverständnis bei den Betroffenen, unter anderem bei Almut Steindecker: „Ich verstehe nicht, warum es an dieser Stelle Parkplätze für Autos geben muss.“ Im Umkreis gebe es genügend Parkmöglichkeiten. Auch der ADFC fordert einen durchgängigen und intuitiven Radfahrstreifen. Dafür müssten allerdings neun bis zehn Parkplätze wegfallen. So sei es auch laut einer Beschlusskontrolle ursprünglich vorgesehen gewesen – allerdings nicht umgesetzt worden.

Für den neuen Radstreifen sind Änderungen an den Ampelanlagen am Schillerplatz sowie an der Berggartenstraße vollzogen worden. Darüber hinaus wurde eine neue Verkehrsinsel am Knotenpunkt Berggartenstraße errichtet. Auch in die Fahrbahn eingebaute Induktionsschleifen zur Erfassung des Radverkehrs an den Ampeln sowie auf der Hüblerstraße waren Teil der Arbeiten, die rund 212 000 Euro gekostet haben. „Zumindest können Radfahrer diesen Weg jetzt offiziell nutzen“, sagt Jürgen Nollau. Immerhin.

