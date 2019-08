Dresden

Das Radrennen „Skoda Velorace Dresden“ sorgt am Wochenende für Verkehrseinschränkungen im Innenstadtgebiet. Aufgrund der Start- und Zielaufbauten am Sonnabend, ist die Sperrung des Terrassenufers ab Steinstraße bis zur Kreuzung Bernhard-von-Lindenau-Platz/Devrientstraße bereits schon ab Sonnabendmorgen, 6 Uhr vorgesehen. Die Sperrung bleibt aufgrund des Radrennens am folgenden Tag bis Sonntag, 21 Uhr bestehen.

Wegen des Hauptrennens kommt es am Sonntag an folgenden Orten von 6 bis 17 Uhr zu Sperrungen: Terrassenufer, Devrientstraße, Könneritzstraße, Ammonstraße, Wiener Platz, Wiener Straße, Gellertstraße, Lennéplatz, Lennéstraße, Straßburger Platz, Stübelallee, Karcherallee, Comeniusplatz, Fetscherstraße, Waldschlößchenbrücke, Käthe-Kollwitz-Ufer, Goetheallee, Lothringer Weg, Vogesenweg und Sachsenplatz.

Die Stadt empfiehlt, am Sonntag zwischen 6 und 17 Uhr nicht zwingend notwendige Autofahrten in die Innenstadt zu vermeiden.

Von DNN