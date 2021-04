Radieschen von unten? – Wochenkommentar zum Streit um die DVB-Wartehäuschen

Dresden

Es ist immer wieder erstaunlich, worüber Politiker sich so alles streiten können. Jüngstes Beispiel: die Wartehäuschen der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB). Die bieten nicht nur Schutz vor Wind und Wetter, während man auf die Bahn wartet, sie dienen auch als Werbefläche für Plakate. Ein Millionengeschäft. Zur Zeit macht der französische Außenwerbe-Gigant JCDecaux – knapp vier Milliarden Euro Jahresumsatz – dieses Geschäft. Aber die Verträge laufen aus. Die Stadt will neu ausschreiben. Und hier beginnt der Streit.

Bewegtbild-Monitore und Dachbegrünung

Der Ausschreibungstext stammt aus der Feder des früheren Baubürgermeisters Raoul Schmidt-Lamontain. Der wünschte sich, wie sein Nachfolger Stephan Kühn (beide Grüne), ein moderneres Antlitz für die Wartehäuschen. Die jetzigen sind teilweise 20 Jahre alt und atmen den Designcharme der 1990er Jahre. Die neuen Fahrgastunterstände, wie es im Verwaltungsdeutsch heißt, sollen unter anderem mit Monitoren ausgestattet werden, auf denen Bewegtbild ausgestrahlt werden kann. Und natürlich sollen sie, wir sind ja bei den Grünen, eine Dachbepflanzung erhalten. Vielleicht lässt Kühn ja Radieschensamen aussäen. Dann könnten die DVB-Kunden diese schon im Diesseits von unten betrachten.

Einfach mal ausschreiben und abwarten

Nein, dazu soll es nicht kommen, sagen die Linken. Die alten Häuschen sind noch gut in Schuss. Die Stadt solle lieber den Vertrag verlängern und sich an den Werbeeinnahmen beteiligen lassen. Die würden, wenn die Grünen sich durchsetzen, zu einem großen Teil in Abriss und Neubau fließen. Nach Berechnungen der DVB würde die Erneuerung der 823 Wartehäuschen an Bus- und Bahnhaltestellen rund 30 Millionen Euro kosten. Der Besitzer der alten Häuschen bietet diese der Stadt übrigens für zwei Millionen zum Kauf an. Dabei sind die Dinger längst abgeschrieben. Eine Frechheit. Aber das nur am Rande. Der Stadtrat steht also vor der Frage: Gönnen wir uns was schönes Neues oder greifen wir das Geld ab? Gute Argumente gibt es für beides. Also warum nicht einfach mal ausschreiben und gucken, was passiert? Wetten, dass beide Anbieter sich bewegen! Die Stadt kann also nur gewinnen. Verlängern kann sie immer noch.

Ein schönes Wochenende

Ihr Dirk Birgel

Von Dirk Birgel