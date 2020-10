Radebeul

Der inklusive Kinder- und Jugendzirkus Sanro in Radebeul erhält den HanseMerkur Anerkennungspreis im Wert von 10 000 Euro. Neben Radebeul gehen noch vier weitere Auszeichnungen an Initiativen in Berlin, Hamburg, Ottenberg in Rheinland-Pfalz sowie nach Stockelsdorf in Schleswig Holstein.

Vor rund 15 Jahren gegründet

Im Zirkus Sanro zeigen rund 100 Kinder und Jugendliche, was sie können. An bis zu vier Nachmittagen pro Woche trainieren sie und erarbeiten ein gemeinsames, inklusives Zirkusprogramm. Ihr Repertoire reicht von Akrobatik über Jonglage, Stelzenlauf, Feuerkünste bis zum Trapez. „Spielerisch stärken wir hier Sozialkompetenzen, den Respekt für andere Menschen, egal aus welchem Land sie kommen, welche Sprache sie sprechen oder mit welchen Handicap das Leben sie bedacht hat“, erklärt Christina Piels. Sie leitet seit acht Jahren das Projekt. Gegründet wurde der Zirkus vor rund 15 Jahren vom Radebeuler Ortsverband des Deutschen Kinderschutzbundes.

Anzeige

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Anlässlich der diesjährigen Preisvergabe sagte Eberhard Sautter, der Vorstandsvorsitzende der HanseMerkur: „2020 als Jahr der Kontaktbeschränkungen war kein gutes Jahr für Kinder. Weitgehend abgeschnitten von Bildung, von Freunden und Schulkameraden, von Großeltern oder getrennt lebenden Elternteilen, von Sportvereinen und Musikschulen, ging es vor allem um Verzicht.“

Seit 1980 werden Personen, private Initiativen und Gruppen, die sich weitgehend ehrenamtlich für die Belange von Kindern und Jugendlichen einsetzen, mit dem HanseMerkur Preis für Kinderschutz ausgezeichnet. Die fünf Preisgelder sind dieses Jahr mit insgesamt 55 000 Euro dotiert.

Von Sören Hinze