Radeberg

150 Jahre lang hat sich die Radeberger Exportbierbrauerei auf das Wesentliche konzentriert: Pils. Und zwar nur Pils. Eine Sorte, die aber immer in gleichbleibender Qualität, keine Experimente. Nun aber gibt es Zuwachs in der Radeberger-Familie, der hundertprozentig den Anspruch erfüllen soll, das beste Pils seiner Zeit zu sein – nur eben diesmal ohne Prozente.

„Alkoholfreies Bier ist heute eine Selbstverständlichkeit, niemand belächelt das mehr oder macht sich darüber lustig. Es ist ganz normal, je nach Situation auch mal ein alkoholfreies Bier zu genießen“, sagt Axel Frech, ehemaliger Geschäftsführer der Radeberger Exportbierbrauerei.

Verkauf ab 24. Januar

Die Nachfolge des 66-Jährigen hat Anfang Dezember Olaf Plaumann angetreten. Dieser ist zuversichtlich, mit dem Null-Prozent-Bier langfristig die Marktführung im alkoholfreien Segment in Ostdeutschland zu holen. Anderthalb Jahre Arbeit und ein hoher siebenstelliger Betrag sind in die Entwicklung des alkoholfreien Pilseners geflossen.

Ein gänzlich neues Grundbier mit einem zitruslästigen Callisterhopfen hat Braumeister Udo Schiedermair entwickelt, dem in der neuen großen Entalkoholisierungsanlage thermisch der Alkohol entzogen wird. 5000 Liter pro Stunde schafft die Neuinvestition – der Nachschub ist also gesichert.

Wie die sächsischen Pils-Liebhaber auf das neue Radeberger-Baby reagieren, wird sich in wenigen Wochen zeigen: Am 24. Januar geht das alkoholfreie Flaschenbier in den Verkauf.

Von Kaddi Cutz