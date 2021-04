Rabbiner Akiva Weingarten verlässt Dresden

Dresden

Nach etwas weniger als zwei Jahren als Rabbiner der Jüdischen Gemeinde verlässt Akiva Weingarten Dresden im August. Der 36-Jährige wird neuer Oberrabbiner der Israelitische Kultusgemeinde (IKG) Nürnberg, wie er in seinem Newsletter mitteilte. Die Jüdische Gemeinde Dresden will sich am Freitag, 30. April, mit einer Pressemitteilung dazu äußern.

Die 1862 gegründete Einheitsgemeinde in Nürnberg hat rund 2500 Mitglieder. 1943 von den Nationalsozialisten aufgelöst, war sie 1945 wieder gegründet worden. Akiva Weingarten, der Ende 1984 als ältestes von elf Geschwistern einer ultraorthodoxen chassidischen Familie im US-amerikanischen Monsey (New York) geboren wurde, war 2014 von Israel nach Deutschland gegangen, um ein neues Leben losgelöst von der ultraorthodoxen Richtung zu beginnen.

Ende September 2019 wurde er Rabbiner der Jüdischen Gemeinde Dresden mit ihren rund 700 Mitgliedern. Rabbiner der Migwan-Gemeinde in Basel (Schweiz) will er bleiben, wie er erklärte.

