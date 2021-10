Rabbi Weingarten: Dresden muss für junge Juden attraktiv werden

Dresden

Rabbiner Akiva Weingarten denkt groß. Der agile 37-Jährige mit der schon jetzt sehr eindrucksvollen Biografie hat tausend Pläne, was die im September als Verein neu gegründete Jüdische Kultusgemeinde Dresden (JKD) alles bewegen soll: Ausbau des Standorts an der Bautzner Straße mit Gebets- und Versammlungsräumen, eine jüdische Schule, ein koscheres Restaurant, ei­nen neuen jüdischen Friedhof, ei­nen koscheren Supermarkt ... „Wir wollen, dass Dresden wirklich attraktiv wird für junge jüdische Menschen, die jüdisch leben wollen“, sagt Weingarten.

Zu wenig junge Menschen in der Gemeinde

Zur Kritik der bestehenden Jüdischen Gemeinde Dresden (Körperschaft des öffentlichen Rechts – K. d. ö. R.) an der Neugründung sagte Rabbiner Weingarten: „Niemand hat ein Monopol auf Judentum, Einheitsgemeinden haben wir nicht gewählt, wir wurden im 19. Jahrhundert dazu gezwungen, Einheitsgemeinden zu haben. Das war damals das Mittel, mit dem die Antisemiten Juden kontrolliert haben, das war nicht unsere Idee. Nach 1945 sind die Einheitsgemeinden aus praktischen Gründen beibehalten worden. Wenn wir jüdisches Leben weiter entwickeln möchten, müssen wir alle Formen des jüdischen Lebens möglich machen, nach dem Motto: Leben und leben lassen.“

Zur Person: Akiva Weingarten Akiva Weingarten, geboren 1984, wuchs in einer ultraorthodoxen Gemeinde in New York auf und erhielt bereits mit 17 Jahren die rabbinische Ordination. Nach einem zehnjährigen Aufenthalt in Israel verließ er 2014 die ultraorthodoxe Welt und kam nach Deutschland, um Jüdische Theologie zu studieren. Von 2019 bis August 2021 war er mit einer 50-Prozent-Stelle Rabbiner der Jüdischen Gemeinde zu Dresden und zugleich der liberalen Gemeinde Migwan in Basel. Schon 2020 gründete er den Verein „Besht“ und wirkte als religiöser Berater am Set der Netflix-Erfolgsserien „Shtisel“ und „Ultraorthodox“ mit. Seit September 2021 ist er Rabbiner der neu gegründeten Jüdischen Kultusgemeinde Dresden (JKD) und dort auch im Vorstand.

Prinzip der Einheitsgemeinde seit 1876

Das Prinzip der Einheitsgemeinde, unter deren Dach sich verschiedene Strömungen in jeder Stadt organisieren, ist seit 1876 in Deutschland gesetzlich geregelt. Die Jüdische Gemeinde zu Dresden besteht bereits seit 1837 als Einheitsgemeinde, unter deren Dach verschiedene Glaubensströmungen zusammenfinden. Besonders aber durch die Zuwanderung seit der deutschen Wiedervereinigung ist die Vielfalt des religiösen Lebens enorm gewachsen. Und das ist einer der Hauptgründe, warum sich abseits der Einheitsgemeinden neue jüdische Gemeinden etablieren – wegen der Rechtslage als eingetragene Vereine.

Doch auch die ringen um staatliche Anerkennung und Förderung. In Potsdam zum Beispiel war der „Verein Gesetzestreue Jüdische Landesgemeinde Brandenburg“ wegen der ungleichen Verteilung staatlicher Zuwendungen erfolgreich bis vors Bundesverfassungsgericht gezogen (Az: 2 BvR 890/06 – Beschluss vom 12. Mai 2009). „Was der Gerichtsentscheid eigentlich sagt, ist, dass Vereine auch als Gemeinde gelten können”, erklärt Rabbiner Weingarten.

„Unsere Kräfte werden zersplittert“

Nora Goldenbogen, die Vorsitzende des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden ist, sieht die Entwicklung mit Sorge: „Unsere Kräfte werden zersplittert“, sagte sie dem MDR. „Wir wissen doch, welche Strömungen es in der Gesellschaft gibt: wachsenden Antisemitismus, wachsenden Rassismus, zumindest ein Befremden gegenüber anderen Kulturen und anderen Religionen. In so einer Situation ist es für uns Juden die wichtigste Aufgabe, zusammenzustehen.“

Doch ums Zusammenstehen ist es eben offenbar nicht besonders gut bestellt in Dresden. Ein Mitglied der Gemeinde vom Hasenberg, das seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, sagte den DNN: „Intern gibt es viel Streit zwischen den russischen und den deutschen Juden“, das führe auch zur Unzufriedenheit mit dem Vorstand. Dazu komme das hohe Durchschnittsalter von 65 Jahren bei den Mitgliedern der Gemeinde. „Ohne rasche Veränderungen gibt in ein paar Jahren keine Juden mehr in Dresden.“

Wir haben keine Angst, etwas Neues zu bauen

„Es geht uns nicht um Streit“, wiederholt Weingarten mit Blick auf die Gründung der Jüdischen Kultusgemeinde. Er wolle die Jüdische Gemeinde zu Dresden keinesfalls mit dem Schritt kritisieren, im Gegenteil: „Ich schätze sehr, was sie tun. Ich wünsche mir, dass sie erfolgreich ist und wächst. Wir haben einfach unterschiedliche Mentalitäten, unterschiedliche Werte und unterschiedliche Ziele. Und darum haben wir uns entschieden, eine neue Gemeinde zu gründen.”

Jüdisches Leben sei auf der ganzen Welt divers, sagt Weingarten, „wir haben keine Angst, etwas Neues zu bauen“. Die neue Gemeinde finde Zuspruch von Philantropen, Rabbinern, Stiftungen und Organisationen aus der ganzen Welt.

Auch der 2020 von Rabbiner Weingarten gegründete Verein Besht Yeshiva Dresden will gemeinsam mit der Jüdischen Kultusgemeinde mit neuen Ansätzen jüdisches Leben und jüdische Kultur sichtbar machen und stärken, Begegnung und Dialog fördern – Letzteres ganz besonders mit dem Ziel, dem verbreiteten Antisemitismus etwas entgegenzusetzen.

Schule für Aussteiger aus dem ultraorthodoxen Judentum

Die Yeshiva unterstütze Aussteiger aus dem ultraorthodoxen Judentum. Sie bietet Frauen und Männer die Chance, in Dresden zu leben. Sie erhalten Unterricht in Religion und Geschichte, können Deutsch lernen und danach in eine Lehre oder ein Studium starten. Ein erklärtes Ziel Akiva Weingartens ist es, mit diesem Projekt junge Leute an die Elbe zu holen, die auch auf diese Weise zu Vermittlern der jüdischen Kultur werden. Und im besten Fall zu Leistungsträgern in der Mitte der Gesellschaft.

Von Barbara Stock