Tausende Anhänger von Verschwörungstheorien, Esoterikfreaks und Rechtsextreme wollen am Sonnabend gemeinsam in Dresden aufmarschieren. Zuvor wollen etliche Teilnehmer nun auch noch mit ihren Fahrzeugen durch Dresden rollen.

Demo gegen Coronamaßnahmen in Dresden: Querdenker planen Autokorso