Für die am 12. Dezember geplante Querdenker-Demonstration in Dresden wird inzwischen auch im benachbarten Tschechien mobilisiert. Ein Portal der tschechischen Hooliganszene hat über soziale Netzwerke einen entsprechenden Aufruf geteilt. Ein Nutzer auf Twitter hatte zunächst auf entsprechende Postings des Portals und einem deutschen Ableger des rechtsextremen ukrainischen Bündnisses Tradition und Ordnung hingewiesen.

Bei Querdenken-Demonstrationen gegen die Coronamaßnahmen in der Vergangenheit hatten sich neben Anhängern von Verschwörungstheorien, Russlandfans und Esoterikern immer wieder auch zahlreiche Rechtsextreme beteiligt – zuletzt auch bei der gänzlich aus dem Ruder gelaufenen Demo in Leipzig. Sachsens Nazis sind wiederum inzwischen teils sehr gut vernetzt mit Gleichgesinnten in Tschechien und anderen Ländern Europas.

Schwere Ausschreitungen in Prag

In Tschechien war es erst vor rund einem Monat zu schweren Ausschreitungen in der Hauptstadt Prag gekommen, nachdem dort Fangruppen von Fußball- und Eishockeyvereinen gegen Coronamaßnahmen demonstriert hatten. Allen voran Hooligans hatten sich mit der Polizei gewaltsame Auseinandersetzungen geliefert. Dabei gab es rund zwei Dutzend Verletzte und zahlreiche Festnahmen.

Welche Folgen der Beitrag des tschechischen Hooliganportals hat und ob tatsächlich gewaltbereite Fußballfans aus Tschechien anreisen, bleibt abzuwarten. Auf Instagram erhielt der Post inzwischen bereits mehrere Tausend Likes. Neben Dresden wirbt der Aufruf auch für Leipzig am gleichen Tag. Allerdings ist die nächste große Querdenkerdemo dort erst eine Woche später angekündigt.

Anmelder ist erneut Querdenken 351

Die Mitte Dezember geplante Demo in Dresden auf der Cockerwiese war erneut von der Gruppe „Querdenken 351“ angemeldet worden. Diese steckte bereits hinter der Versammlung Ende Oktober auf dem Dresdner Theaterplatz, an der mehrere Tausend Menschen teilgenommen hatten. Viele Menschen standen dabei dicht an dicht und weigerten sich entgegen der geltenden Hygieneregeln einen Mund-Nase-Schutz zu tragen.

