Wenige Tage vor der am Sonnabend geplanten Großdemo der selbst ernannten Querdenker in Dresden mehren sich jetzt die kritischen Stimmen. Die Dresdner SPD und deren Nachwuchs, die Jusos, warnen vor einer „ Infektionsparade“ und fordern Stadt und Polizei auf, die Regeln konsequent durchzusetzen. Mit großer Sorge blicken derweil auch das Kulturbüro Sachsen und der RAA Sachsen, die sich um die Beratung von Opfern rechtsextremer Gewalt kümmern, auf den geplanten Massenauflauf, an dem sich auch zahlreiche Nazis und Hooligans beteiligen wollen.

SPD verweist aufs Vorbild Bremen

Die Versammlungsfreiheit sei essenziell für die Demokratie, gerade auch in den aktuell schwierigen Zeiten, erklärt der Dresdner SPD-Chef und Landtagsabgeordnete Albrecht Pallas. „Der Staat und die Gesellschaft müssen aber auch die körperliche Unversehrtheit und das Leben schützen. Die so genannten ’Querdenker’ haben immer wieder deutlich gemacht, wie wenig sie sich um die Gesundheit anderer Menschen scheren“, sagt Albrecht Pallas. Und er verweist auf ähnliche Demos in Leipzig und Berlin, bei denen es massive Verstöße gegen die Hygieneregeln gegeben hatte.

Zugleich hebt der Sozialdemokrat das Beispiel Bremen hervor. Die Stadt hatte unlängst eine geplante Querdenker-Demo abgesagt. „Die Stadt Bremen hat jetzt mutig gezeigt, dass wir das als Gesellschaft nicht hinnehmen müssen. Wir erwarten auch von der Versammlungsbehörde und der Polizeidirektion Dresden, dass der Gesundheitsschutz an höchster Stelle steht und die Regeln durchgesetzt werden“, so Albrecht Pallas. Eine Versammlung könne nur stattfinden, „wenn sich die Teilnehmer an den Infektionsschutz halten.”

Gegenprotest angemeldet

Zoe Olschewski vorm Vorstand der Jusos betont, bereits bei vorangegangenen Demos der Querdenker sei die Polizei nicht Herr der Lage geworden und habe Hygieneregeln nicht umsetzen können. „Dass einzelne Demos weiterhin eine Sonderbehandlung bekommen, gleicht einer Strafe für alle, die sich täglich einschränken und um ihre Angehörigen bangen.“ Sollte es nicht gelingen, die Demo nach Bremer Vorbild zu untersagen, wollen sich SPD und Jusos den Querdenkern am Sonnabend entgegenstellen. „Dass Maskenmuffel und neue Nazis Hand in Hand marschieren, darf nicht unwidersprochen bleiben“, sagt Zoe Olschewski. Entsprechende Kundgebungen waren von SPD und Jusos, aber auch anderen Gruppen und Parteien bereits angemeldet worden.

Dass die Stadt und die Polizei die Hygieneauflagen durchsetzen, erwarten indes auch die Opferberatung RAA und das Kulturbüro Sachsen. „Die Stadt muss gerichtsfeste Auflagen zur Verhinderung der systematischen Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen sowie der Duldung und Rechtfertigung von Gewalt durch , Querdenken’ erlassen“, sagt Andrea Hübler vom RAA.

Sorge vor Szenen wie in Leipzig

Bereits seit einigen Monaten beobachten RAA und Kulturbüro eine deutliche Radikalisierung der Querdenken-Bewegung im gesamten Bundesgebiet. „Neben systematischen Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen kommt es auf De­monstrationen vermehrt zu einem offen zur Schau getragenen Antisemitismus und Sozialdarwinismus“, erklärt Andrea Hübler. Auch vor Bedrohungen und Gewalt werde nicht mehr zurückgeschreckt, was sich am 7. November in Leipzig gezeigt habe. Nazis und Hooligans hätten dort gezielt Gegendemonstranten und Journalisten angegriffen.

Michael Nattke vom Kulturbüro Sachsen schließt nicht aus, dass sich derartige Szenen nun in Dresden wiederholen könnten. „In den sozialen Netzwerken, insbesondere auf dem Messengerdienst Telegram, sind aus dem Spektrum von Neonazis und rechten Hooligangruppen in den letzten Wochen diverse Aufrufe für die Versammlung in Dresden zu beobachten“, erklärt Michael Nattke. Aufrufe hätte es bis hinein in extrem rechte Kreise wie dem Blood-&-Honour-Netzwerk sowie im Ausland gegeben.

Schutz vor rechter Gewalt gefordert

Deshalb müssen die zu erwartenden gewaltsuchenden Teilnehmenden aus dem Hooligan- und Neonazispektrum im Einsatzkonzept Berücksichtigung finden, sagt Michael Nattke: „Es braucht einen verlässlichen Schutz der Gegendemonstrationen und der Arbeit von Journalisten. Ebenso erwarten wir, dass die Stadt Dresden und die Sicherheitsbehörden eine Gefahrenanalyse erstellen und geeignete Schutzmaßnahmen für migrantische, linksalternative, politische und religiöse Einrichtungen in der Stadt treffen.“

Die Berater für Betroffene rechter und rassistischer Gewalt werden am Sonnabend im Einsatz sein und können zwischen 12 und 18 Uhr telefonisch kontaktiert werden. Vorfälle können zudem über ein Formular im Netz bei der RAA Sachsen dokumentiert werden.

RAA Sachsen Tel.: 0351/ 889 41 74 Kontaktformular im Netz: www.raa-sachsen.de/support/vorfall-melden

