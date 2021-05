„Querdenken“ in Dresden: Verwaltungsgericht bestätigt Verbot

Dresden

Die 6. Kammer des Verwaltungsgerichts Dresden hat am Mittwochabend das von der Landeshauptstadt Dresden verfügte Verbot von Versammlungen der „Querdenker“-Bewegung am 15. Mai sowie von allen Ersatzveranstaltungen bestätigt. „Oberquerdenker“ Marcus Fuchs scheiterte mit seinem Eilantrag gegen das Verbot. Das teilte Gerichtssprecher Robert Bendner mit.

Hygienekonzept für Versammlung mit 4000 Teilnehmern

Fuchs hatte bei der Stadt zunächst drei Versammlungen – zum einen mit einer erwarteten Teilnehmerzahl von bis zu 3000 Personen am Königsufer, zum anderen mit einer Teilnehmerzahl von jeweils bis zu 1000 am Altmarkt und auf der Cockerwiese – angezeigt. Später hatte Fuchs alternativ ein Hygienekonzept für eine Versammlung mit bis zu 4000 Teilnehmern vorgelegt, erklärte Bendner.

Das Ordnungsamt habe Fuchs erklärt, dass nach den Regelungen der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung Versammlungen unter freiem Himmel nur mit höchstens 1000 Teilnehmern bei Nutzung eines medizinischen Mund-Nase-Schutzes und unter Einhaltung von Mindestabständen der Teilnehmer untereinander abgehalten werden können. Eine Ausnahme hiervon könne auch nicht mit Blick auf das vorgelegte Hygienekonzept gewährt werden, weil dieses unzureichend und nicht durchführbar sei.

Teilnehmer missachteten Hygienebestimmungen

In der Vergangenheit habe sich bei vom Anmelder angezeigten Versammlungen in Dresden am 31. Oktober 2020, am 13. März und am 17. April 2021 gezeigt, dass er nicht in der Lage und wohl auch nicht willens gewesen sei, das Versammlungsgeschehen zu beeinflussen, begründete die Stadt das Verbot. Bei den behördlich verbotenen Versammlungen am 13. März und am 17. April 2021 habe er auch nicht darauf hingewirkt, dass keine Teilnehmer anreisen. Er sei somit schon nicht in der Lage gewesen, die damals geltenden vergleichbaren Hygienebestimmungen durchzusetzen. Diese seien von den Teilnehmern der verbotenen Versammlungen weitgehend und teilweise massiv missachtet worden.

Veranstalter kann Versammlungen nicht beherrschen

Bei den montäglichen Versammlungen von „Querdenken“ in den vergangenen Wochen in Dresden habe sich zwar gezeigt, dass Fuchs Versammlungen von bis zu etwas mehr als 100 Personen im Hinblick auf die Einhaltung der Hygieneregeln noch einigermaßen beherrschen könne, so das Ordnungsamt in der Begründung. Bei darüber hinausgehenden Personenzahlen von 500 Personen sei dies jedoch selbst bei einem Einsatz von Ordnern nicht mehr der Fall.

Aufzugsähnliche Situationen zu befürchten

Bei dem angezeigten Versammlungsgeschehen sei absehbar zu befürchten, dass sich die Teilnehmer zunächst auf dem Königsufer einfinden würden, weil diese Versammlung für sie die höchste Attraktivität böte. Der Antragsteller habe nicht aufzeigen können, wie er „überzählige“ Versammlungsteilnehmer zu den anderen Versammlungsflächen umleiten wolle und inwieweit er dies voraussichtlich steuern könne. Darüber hinaus sei bei Durchführung der Versammlungen an drei verschiedenen Orten im Innenstadtbereich zu befürchten, dass aufzugsähnliche Situationen zwischen den einzelnen Versammlungsflächen entstünden. Aufzüge seien jedoch nach Corona-Schutz-Verordnung nicht zulässig.

Unübersichtliches Versammlungsgeschehen

Es sei zu erwarten, dass wegen eines hohen Mobilisierungspotentials eine große Anzahl an Versammlungsteilnehmern nach Dresden kommen werde, da es sich um die einzige sachsenweit für diese Tag angezeigte „Großveranstaltung“ handele. Insgesamt gehe die Stadt von einem unübersichtlichen Versammlungsgeschehen im Innenstadtbereich aus, das aus Infektionsschutzgründen zu verbieten sei, weil es nicht mehr beherrscht werden könne.

Spielverlegung ändert nichts

Das Verwaltungsgericht ist dieser Einschätzung laut Bendner gefolgt. Das Verbot sei durch das anhaltend hohe Infektionsgeschehen in Dresden und in Sachsen gerechtfertigt. Es sei nicht zu erwarten, dass die Versammlungsteilnehmer die Stadt wieder verlassen, sobald sie feststellen sollten, dass auf den angezeigten Versammlungsflächen bereits die zulässige Teilnehmerzahl erreicht sei. An der „zutreffenden Einschätzung der Versammlungsbehörde in Bezug auf ein unübersichtliches Versammlungsgeschehen“, so Bendner, ändere sich auch nichts durch die Verlegung des Drittliga-Fußballspiels von Dynamo Dresden von Sonnabend auf Sonntag.

Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht möglich

Rechtlich nicht zu beanstanden seien auch das Verbot von Ersatzversammlungen im gesamten Stadtgebiet sowie die Verpflichtung des Anmelders, das Verbot der Versammlungen auf den Wegen zu kommunizieren, auf denen er die Versammlungen beworben hat. Gegen die Entscheidung kann Fuchs innerhalb von zwei Wochen Beschwerde beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht erheben.

