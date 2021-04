„Querdenken“ in Dresden: So urteilt das Gericht

Dresden

Mit einem am Donnerstagabend veröffentlichten Beschluss hat die 6. Kammer des Verwaltungsgerichts Dresden das von der Landeshauptstadt Dresden verfügte Verbot von Versammlungen der „Querdenke“r-Bewegung am Sonnabend sowie aller Ersatzveranstaltungen bestätigt. Das teilte Gerichtssprecher Robert Bendner mit.

„Querdenker“ müssen Verbot bekanntgeben

Der gerichtliche Eilantrag gegen das von der Landeshauptstadt ausgesprochene Verbot der für Sonnabend angezeigten drei Versammlungen der „Querdenker“-Bewegung hatte keinen Erfolg. Davon umfasst sind auch das ganztägige Verbot aller Ersatzversammlungen am selben Tag im gesamten Stadtgebiet. Auch die von der Stadtverwaltung verfügte Verpflichtung der Anmelder, das Verbot bis zum 14. April 2021, 24 Uhr bekanntzugeben, wobei mindestens die gleichen sozialen Medien, Veröffentlichungsplattformen und der Internetauftritt von „Querdenken351“ wie bei der Bewerbung für die Veranstaltungen zu nutzen sind, ist laut Auffassung der Kammer rechtens.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In ihrer Entscheidung hat die Kammer laut Bendner insbesondere darauf abgestellt, dass laut Sächsischer Coronaschutzverordnung für Versammlungen unter freiem Himmel höchstens 1000 Teilnehmern zulässig sind. Kundgebungen dürfen nur durchgeführt werden, wenn alle Versammlungsteilnehmer, der Versammlungsleiter sowie die Ordner einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen. Zwischen allen Versammlungsteilnehmern muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt werden.

Teilnehmer werden sich nicht an Auflagen halten

„Das Gericht hat ausgeführt, dass nach den Erfahrungen von Demonstrationen aus der Querdenker-Szene anlässlich von Versammlungen in Dresden am 13. März, in Kassel am 20. März und in Stuttgart am 3. April nicht damit zu rechnen sei, dass sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diese Auflagen halten würden“, erklärte Bendner. Es sei auch nicht damit zu rechnen, dass der Anmelder der Kundgebungen in diesem Sinne auf die Teilnehmer werde einwirken können – weil nicht nur erhebliche Zweifel daran bestünden, dass er hierzu in der Lage sei, sondern auch, dass er dies beabsichtige. Dies gelte erst recht angesichts der hohen Mobilisierung der „Querdenker“-Szene. Auch insoweit bestünden ganz erhebliche Zweifel daran, dass der Antragsteller überhaupt willens sei, auf die zulässige Anzahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern hinzuwirken.

Anmelder drohte der Stadt per Video

Diese Zweifel ergeben sich nach Auffassung der Kammer daraus, dass Ober-Querdenker Marcus Fuchs die Landeshauptstadt per Video sinngemäß vor die Wahl gestellt hatte, die von ihm angemeldeten Versammlungen mit 4000 Teilnehmern auf dem Königsufer und weiteren je 1000 Teilnehmenden auf dem Altmarkt und auf der Cockerwiese zu bestätigen, oder aber bei einem Verbot mit Menschenansammlungen von 10 000 Personen in der Stadt rechnen zu müssen.

Grundrecht auf Leben vor Versammlungsfreiheit

Insgesamt sei die massive Einschränkung des Grundrechts der Versammlungsfreiheit zum Schutz des gleichwertigen Grundrechts auf Leben und körperliche Unversehrtheit gerechtfertigt, das bei einer Zulassung der Versammlung gefährdet sei, entschied die Kammer. „Gegen die Entscheidung kann binnen zwei Wochen Beschwerde beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht in Bautzen eingelegt werden“, erklärte Bendner. Das wird Fuchs mit hoher Wahrscheinlichkeit auch tun.

Aktenzeichen: 6 L 283/21

Von Thomas Baumann-Hartwig