Nach dem Autokorso am vergangenem Sonnabend plant die Gruppe Querdenken 351 Dresden nun erneut eine große Kundgebung mit mehreren Tausend Teilnehmern in der sächsischen Landeshauptstadt. Das Bündnis mobilisiert im Netz für eine rund fünfstündige Versammlung am 13. März am Terrassenufer, die sich sicher erneut gegen die Coronamaßnahmen richten wird. Bei der Versammlungsbehörde ist eine entsprechende Kundgebung bereits angezeigt, die Anmelder rechnen demnach mit bis zu 3000 Teilnehmern.

Bereits Ende Oktober hatte die Initiative mehrere Tausend Menschen bei einer großen Kundgebung auf dem Theaterplatz versammelt, viele Teilnehmer trugen keinen Mund-Nase-Schutz. Die Polizei hatte im Nachgang zudem mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Eine erneut geplante Großkundgebung Mitte Dezember war untersagt worden, woraufhin trotzdem zahlreiche Anhänger nach Dresden reisten, darunter auch gewaltbereite Hooligans und Rechtsextreme.

Zahlreiche Strafverfahren

Im Nachgang hatten die Behörden wegen Verstößen und Straftaten abermals reichlich zu ermitteln, Anfang Februar verwiesen die Beamten auf 51 Strafverfahren und 544 Ordnungswidrigkeiten. Der Autokorso am Sonnabend sei laut Polizei weitgehend friedlich verlaufen. Allerdings gab es im Netz Berichte und Aufnahmen von Übergriffen auf Menschen, die sich dem Konvoi entgegengestellt hatten. Regelmäßig Präsenz in Dresden zeigen die Querdenker auch stets an Montagabenden mit kleineren Kundgebungen.

Von seko