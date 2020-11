„Querdenken“-Demo in Dresden für Mitte Dezember angemeldet

Dresden

Während Sachsen noch unter dem Eindruck der schwer aus dem Ruder gelaufenen „ Querdenken“-Demonstration in Leipzig steht, will die Initiative in vier Wochen erneut in Dresden demonstrieren. Angemeldet sei die Demonstration von „ Querdenken 351“ für den 12. Dezember auf der Cockerwiese, sagte ein Stadtsprecher am Freitag.

Angaben zur Teilnehmerzahl wurden nicht gemacht. Da die derzeitige Coronaschutzverordnung bis Ende November gelte, sei auch keine Prognose möglich, betonte der Stadtsprecher. Die Landesregierung hatte nach der chaotischen „ Querdenken“-Demonstration in Leipzig die Teilnehmerzahl bei Versammlung auf maximal 1000 Menschen begrenzt.

Anzeige

Erst Ende Oktober hatten mehrere Tausend Menschen auf dem Dresdner Theaterplatz gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Dabei hatte eine Vielzahl der Teilnehmer keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen und Atteste oder Bescheinigungen vorgezeigt, die auf eine Befreiung der Maskenpflicht abstellten.

Von dpa