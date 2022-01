Dresden

Nachdem der Freistaat die Förderung für die queere Bildungsarbeit des Dresdner Vereins Gerede abgelehnt hat, setzen sich nun die Dresdner Grünen für die Fortsetzung der Arbeit ein. Hierfür hat die Stadtratsfraktion am Freitag einstimmig einen Antrag der Arbeitsgemeinschaft QueerGRÜN verabschiedet, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Forderung: Die Landeshauptstadt soll die Kosten für die Projekt-und Fortbildungsanfragen aus dem Stadtgebiet übernehmen, die den Gerede e.V. fürs Jahr 2022 erreicht haben.

Aus für queere Bildung und Pilotprojekt im Hygienemuseum

Nach über zehn Jahren Förderung hatte das Sächsische Sozialministerium im November letzten Jahres die Mittel für die queere Bildungsarbeit des Vereins im Rahmen des Förderprogramms „Weltoffenes Sachsen“ gestrichen. Bis dahin waren die Vereinsmitarbeiter in Dresden und den umliegenden Landkreisen in Schulen und Jugendclubs unterwegs, um Kinder, Jugendliche und Lehrkräfte über geschlechtliche Vielfalt und Homo-, Bi-, und Transfeindlichkeit aufzuklären. Mit den gestrichenen Geldern steht auch ein geplantes Pilotprojekt des Gerede e.V. in Zusammenarbeit mit dem Hygienemuseum vor dem Aus.

Grüne fordern dauerhafte Finanzierung queerer Bildungsarbeit

„Nach der Ablehnung der Förderung durch das SPD-geführte Sozialministerium droht 2022 zu einem verlorenen Jahr für queere Jugendliche in Dresden und ganz Ostsachsen zu werden“, begründet QueerGRÜN-Sprecher Martin Sicker den Antrag. Damit queere Bildung dauerhaft gesichert ist, fordern die Grünen eine insitutionelle Finanzierung seitens der Landeshauptstadt und des Freistaates ab 2023.

Von Laura Catoni