In der Landeshauptstadt sind weiterhin Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen von der Coronapandemie betroffen. Die Stadtverwaltung Dresden informiert täglich über den aktuellen Stand an Quarantänefällen.

Derzeit sind in neun Kindertagesstätten 141 Quarantänefälle (Dienstag: neun Einrichtungen mit 130 Fällen) registriert. In den Einrichtungen ist derzeit nur eine Notbetreuung zugelassen.

Die Karte der Stadtverwaltung Dresden zeigt die Standorte von Kitas und Schulen, die im Zusammenhang mit der Coronapandemie von Quarantänefällen betroffen sind. Quelle: Pleil, IngolfPleil, Ingolf

Zudem sind wie am Dienstag in zwei Schulen 22 Quarantänefälle registriert. In Schulen gibt es derzeit lediglich wieder Präsenzunterricht für Abschluss- und Vorabschlussklassen. Seit 1. Februar sind eine Woche Ferien. Unter den Schulen führt die Stadtverwaltung allerdings auch die an Grundschulen angesiedelten Horte auf.

Vom 8. Februar an können auch Abschlussklassen und Abschlussjahrgänge an Berufsschulen, Berufsfachschulen und Fachschulen wieder in den Präsenzunterricht. Wie es dann ab 15. Februar für die übrigen Schüler weiter geht, hat Sachsen bislang noch nicht entschieden. Die schwarz-grün-rote Staatsregierung um Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) strebt die Öffnung der Schulen und Kitas an.

In den Coronazahlen der Stadt werden nur die Quarantänefälle genannt, sollte es Infizierte geben, wären diese darin enthalten.

Die derzeit betroffenen Einrichtungen (Stand: 3. Februar 2021, 16 Uhr) sind in nachfolgender Übersicht enthalten.

Quarantänefälle in Dresden an Schulen Melli-Beese-Grundschule 3 Fälle (bis 9. Februar) 65. Grundschule (Hort) 19 Fälle (bis 3. Februar) Quelle: Stadtverwaltung

Quarantänefälle in Kitas in Dresden Kita Heideland 15 Fälle (bis 15. Februar) Kita „Tabaluga“ Malwina 11 Fälle (bis 10. Februar) Kita Biopolis 8 Fälle (bis 3. Februar) Claras Abenteuerland 47 Fälle (bis 9. Februar) Villa Kindertraum Zahlen in der Ermittlung Kita EntdeckerWerkStadt 17 Fälle (bis 15. Februar) Haus der fröhlichen Kinder 11 Fälle (bis 15. Februar) Kita Löwenzahn 13 Fälle (bis 8. Februar) Hutbergstrolche 19 Fälle (bis 5. Februar) Quelle: Stadtverwaltung

