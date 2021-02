Aufgrund hoher Inzidenzwerte müssen im Vogtland Kitas und Schulen am Montag wieder schließen. Dresden ist davon noch weit entfernt. Die Quarantänefälle in der Kinderbetreuung haben allerdings zugenommen.

