Dresden

Die Stadt Dresden setzt angesichts der weiterhin hohen Zahl von Infizierten künftig auf mehr Eigenverantwortung der Betroffenen. Eine neue Allgemeinverfügung sieht ab diesem Freitag neue Regeln für Menschen, die positiv aufs Coronavirus getestet wurden, sowie für Kontakt- und Verdachtspersonen vor. Mit der neuen Verordnung will die Stadt Ansteckungsketten schneller unterbrechen. Die DNN erklären, was ab jetzt zu beachten ist.

Das gilt für Betroffene mit positivem Testergebnis :

Wer nach einem Test ein positives Ergebnis erhält, muss sich unmittelbar nach der Bekanntgabe in Quarantäne begeben. Der Betroffene muss auch nicht mehr auf einen gesonderten Bescheid des Arbeitgebers warten. Als Nachweis für den Arbeitgeber gelte das schriftliche Testergebnis.

Anzeige

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Zeigt der Betroffene keine Krankheitssymptome, endet die Quarantäne zehn Tage nach der Durchführung des Tests. Treten doch Anzeichen auf, so endet die Quarantäne zehn Tage nach Beginn der Symptome und auch erst, wenn der Erkrankte über 48 Stunden symptomfrei ist.

Außerdem wird der Betroffene dazu angehalten, selbstständig Kontaktpersonen der Kategorie I auf einer Liste zusammenzutragen und diese per E-Mail ans Gesundheitsamt zu senden. Die Verantwortlichen verweisen auf eine Exceltabelle, die vorzugsweise erstellt werden sollte. „Natürlich steigt damit die Eigenverantwortung, aber wir verhindern gemeinsam einen unnötigen Zeitverzug und verringern die Ansteckungsgefahr für weitere Menschen im Umfeld der Betroffenen“, erklärt Frank Bauer, der Leiter des Dresdner Gesundheitsamtes.

Das gilt für Kontaktpersonen der Kategorie I

Gemeinhin gelten Menschen, die einen engen Kontakt zu einem Erkrankten hatten, als Kontaktperson der Kategorie I. Auch hier gilt: Sobald einer Person dies durch das Gesundheitsamt oder durch die positiv getestete Person mitgeteilt wird, besteht die Pflicht, sich umgehend in Quarantäne zu begeben. Die Frist beträgt hierbei 14 Tage von dem Tag an, als der letzte Kontakt zu dem Erkrankten bestand.

Wer ist Kontaktperson der ersten Kategorie? Nicht jeder Kontakt zu einer infizierten Person ist relevant. Als Kontaktperson der Kategorie I (“enger Kontakt“) gilt derjenige, wenn der Kontakt im Zeitraum von 48 Stunden vor dem Auftreten von Symptomen bei der infizierten Person oder vor einem positiven Corona-Test bei der symptomfreien infizierten Person die weiteren folgenden Kriterien erfüllt: insbesondere in Gesprächssituationen mindestens 15 Minuten ununterbrochener enger Kontakt ohne Mindestabstand oder Mund-Nasen-Bedeckung zu einer infizierten Person räumliche Nähe zu einer infizierten Person mit hoher Wahrscheinlichkeit einer relevanten Konzentration von Aerosolen auch bei größerem Abstand (etwa gemeinsames Singen oder Sporttreiben in Innenräumen) Aufenthalt mit einer infizierten Person für eine Zeit von über 30 Minuten in relativ beengter Raumsituation oder schwer zu überblickender Kontaktsituation (Schulklasse, Kurs, Gruppenveranstaltung) direkter Kontakt zu Sekreten einer infizierten Person Personen im medizinischen Bereich ohne adäquate Schutzausrüstung (mindestens chirurgischer Mund-Nasen-Schutz erforderlich, etwa Physiotherapie, Personal in Arztpraxis) Personen, die innerhalb von 90 Tagen vor dem letzten Kontakt zu einer positiv getesteten Person selbst positiv getestet wurden und in Quarantäne waren, gelten nicht als Kontaktperson der Kategorie I.

In Schulen und Kindertageseinrichtungen werden künftig die jeweiligen Leitungen einen Sammelbescheid weiterleiten, in dem der Zeitraum für die Quarantäne benannt wird. War es im privaten Umfeld zu dem Kontakt gekommen, sendet weiterhin das Gesundheitsamt eine schriftliche Bescheinigung an die Kontaktperson.

Da die Fallzahlen nach wie vor sehr hoch sind, kann es weiterhin zu zeitlichem Verzug kommen, heißt es aus dem Rathaus. Deshalb habe die Eigenverantwortung einen immens hohen Stellenwert, denn die Quarantäne sollte immer schnellstmöglich beginnen.

Neu ist, dass die 14-tägige Quarantäne durch einen negativen PCR-Test abgekürzt werden kann. Der Test darf Angaben der Verwaltung zufolge frühestens nach zehn Tagen in Quarantäne durchgeführt werden. Betroffene dürfen zur Durchführung des Tests nach vorheriger Absprache mit dem Arzt trotz Quarantäne das Haus verlassen.

Das gilt für Verdachtspersonen

Zugleich verschärft das Gesundheitsamt die Regeln für so genannte Verdachtspersonen. Dabei handelt es sich um Menschen, für die ein Arzt einen PCR-Test angeordnet hat, sowie Personen, bei denen ein Antigen-Test positiv ausgefallen ist. Verdachtspersonen müssen sich zunächst unverzüglich in Quarantäne begeben. Sobald der folgende PCR-Test eine Infektion mit dem Corona-Virus nachweist, gelten sie als positiv Getestete.

Auch Verdachtspersonen mit positivem Antigen-Test, dem kein weiterer PCR-Test zur Abklärung folgt, werden als positiv getestete Person betrachtet. Bei einem negativen Testergebnis ist für Verdachtspersonen die Quarantäne automatisch beendet. Das Gesundheitsamt ruft dazu auf, sich schon bei Bekanntwerden eines positiven Antigentests eine Kontaktpersonenliste der Kategorie I vorzubereiten, die dann wie beschrieben bei einem positivem PCR-Nachweis an das Gesundheitsamt zu übermitteln ist.

Die Liste mit Kontaktpersonen ist an diese E-Mail-Adresse zu senden: gesundheitsamt-infektionsschutz@dresden.de

Mehr Informationen zu Corona in Dresden: www.dresden.de/corona

Von seko