Dresden

Unsortiert. Besser lässt sich der Zustand auf dem Grundstück zwischen Königsbrücker Straße, Katharinenstraße, Alaunstraße und Bautzner Straße in bester Neustadt-Lage nicht beschreiben, im Volksmund als „Putzi-Gelände“ bezeichnet. Die drei Villen an der Königsbrücker Straße verfallen, dahinter beginnt das Werksgelände der Dental Kosmetik GmbH & Co. KG mit jeder Menge ungenutzter Fläche. Das könnte sich ändern. Vertreter des Grundstückseigentümers Argenta Unternehmensgruppe mit Sitz in München stellten jetzt ihre Pläne für das Grundstück im Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau vor.

Inhalt: Die drei Villen an der Königsbrücker Straße werden für Büronutzung saniert. Für Wohnen sind die Gebäude an der vielbefahrenen Verkehrsachse aus Sicht des Eigentümers eher nicht geeignet. Die beiden Villen an der Katharinenstraße könnten dagegen nach einer Sanierung durchaus für Wohnzwecke genutzt werden.

Ein Umzug der Dental Kosmetik in ein Gewerbegebiet am Stadtrand kommt aus Sicht des Grundstückseigentümers nicht in Betracht. Aber mit einer Konzentration von Lager, Logistik und Produktion im Norden des 22.000 Quadratmeter großen Werksgeländes könnte im Süden eine über 10.000 Quadratmeter große Fläche für Wohnbebauung genutzt werden. Bis zu 200 Wohnungen könnten dort neu gebaut werden.

„Ich finde es sehr gut, dass die Besitzer zu uns kommen und sich um das Grundstück kümmern wollen“, erklärte Grünen-Baupolitiker Thomas Löser. Er verwies auf viele offene Fragen, die geklärt werden müssen. Vielleicht, so Löser, sollten die Eigentümer nicht nur über Wohnungsbau nachdenken, sondern auch andere Ideen entwickeln, die dem Charakter der Äußeren Neustadt gerecht werden. „Sehr ermutigend“, meinte Johannes Lichdi, Grünen-Stadtrat für die Neustadt. Er setzt sich seit längerer Zeit für Wohnungsbau in diesem Areal ein.

„Jetzt gibt es einen Gesprächsfaden“, erklärte CDU-Bauexperte Mario Schmidt, „das begrüßen wir.“ Damit komme endlich Bewegung in eine Fläche, die kein Aushängeschild für Dresden sei. Die von der Argenta Unternehmensgruppe vorgestellten Pläne gingen von einer sehr kompakten Bebauung aus. „Da müssen für viele Probleme Lösungen gefunden werden“, glaubt Schmidt.

Von Thomas Baumann-Hartwig