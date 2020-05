„Putzi-Gelände“ – Hausbesetzer stehen nach Räumung vor Gericht

Dresden

Seit Jahren gibt es Diskussionen um drei verfallene Villen auf dem Gebiet der ehemaligen Zahnpasta-Fabrik an der Königsbrücker Straße – im Volksmund „Putzi-Gelände“ genannt. Im Januar besetzte das Bündnis „Wir besetzen Dresden“ das Grundstück, um auf den jahrelangen Leerstand aufmerksam zu machen. Die Gruppe setzte sich dort für ein kulturelles Zentrum, ein Wohnprojekt und einen Ort für nichtkommerzielle Bildung ein und legte auch ein Nutzungskonzept dafür vor. Sechs Tage lang hielten ihre Mitglieder, viele in Tierkostümen, die Häuser besetzt. Am 22. Januar räumten Polizei und SEK das Gelände.

Die Gebäude gehören zum Industriegelände der Firma Dental-Kosmetik. Grundstückseigentümer ist die Münchner Unternehmensgruppe Argenta. Die hatte im Januar gegen die Hausbesetzer geklagt. Gegen 21 Personen wurde wegen Hausfriedensbruch ermittelt.

Am Montag standen die ersten vor dem Amtsgericht: Linda K. und Alessandro F. Sie waren nicht allein gekommen, sondern in Begleitung vieler Unterstützer, die friedlich vor dem Amtsgericht gegen Mietwucher protestierten. Die beiden Angeklagten waren damals, verkleidet als Opossum und Koala, mit als letzte aus den Gebäuden geholt worden. Beide räumten ein, bei der Hausbesetzung dabei gewesen zu sein und verlasen eine lange Erklärung zu den Gründen. „Für uns ist das Bauen weiterer teurer Eigentumswohnungen keine Alternative“, erklärte die 30-Jährige. „Ärmere Menschen werden aus dem Viertel verdrängt“, sagte Alessandro F.

Richter Arndt Fiedler regte eine Einstellung des Verfahrens an, was die Staatsanwaltschaft ablehnte. Die Verteidigung der Hausbesetzer kritisierte, dass der Strafantrag von einem Herrn im Namen der Argenta GmbH gestellt wurde, das Hausrecht aber die Dental-Kosmetik GmbH & Co. KG habe. Deren Geschäftsführerin hatte einen Strafantrag abgelehnt. Nun muss geklärt werden, ob der Antrag rechtmäßig gestellt wurde. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler