Weltweit regt sich Widerstand gegen den Einmarsch russischer Streitkräfte in der Ukraine. Überall gehen Menschen auf die Straße, um ihren Unmut über den Einmarsch am vergangenen Donnerstag auszudrücken. So auch in Sachsens Landeshauptstadt, wo sich am Sonntag mehrere Tausend Dresdnerinnen und Dresdner auf dem Neumarkt versammelten, um gegen den völkerrechtswidrigen Überfall zu demonstrieren und ein Zeichen für Frieden und Demokratie in Europa und der Welt zu setzen. Ein breites Bündnis von Parteien und der ukrainischen sowie belarussischen Gemeinden hatte im Vorfeld dazu aufgerufen.

Bereits weit vor Kundgebungsbeginn war der bis zum Rand gefüllte Neumarkt in blaue und gelbe Farben gehüllt. Menschen trugen Sonnenblumen, die Nationalpflanze der Ukraine, und hielten Schilder mit den Lettern „Stop the war“ und „Slawa Ukrajini“ (deutsch „Ruhm der Ukraine“) in die Luft. „Ich kann es einfach nicht fassen, dass so viele Leute heute hierher gekommen sind“, begann Natalija Bock, die die Ukrainische Gemeinde in Dresden vertritt, ihre Rede.

Unterstützung für die Maßnahmen der Regierung

Die sichtlich gerührte Ukrainerin berichtete von den schlimmen Schicksalen aus ihrer Heimat und rief jeden Menschen in Russland und Belarus dazu auf, gegen den Krieg auf die Straße zu gehen. Am Ende bedankte sich die gelernte Dolmetscherin bei allen Anwesenden und der Bundesregierung, die sich für die Lieferung von Waffen und Hilfsgütern und den Ausschluss russischer Banken aus der „SWIFT“-Gemeinschaft ausgesprochen hat.

Die anwesenden Vertreter der Dresdner Parteien schlossen sich Natalija Bocks Worten an und unterstützten die Maßnahmen der Bundesregierung. „Wenn die Ukraine das mit uns durchsteht, müssen wir das Land massiv wirtschaftlich unterstützen“, forderte CDU-Kultusminister Christian Piwarz auf der Bühne vor der Frauenkirche. Außerdem solle jeder mit den in Deutschland ankommenden Geflüchteten solidarisch sein und sie unterstützen, bis sie wieder zurück in ihre Heimat können.

OB und stellvertretender Ministerpräsident anwesend

Dem pflichtete auch Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen von den Grünen bei. Zudem müsse sich Dresden in Zukunft fragen, wie mit Diktatoren wie Putin umgegangen werden soll und deutete auf seine Ehrung durch den mittlerweile abgeschafften Sankt-Georgs-Orden des Semperopernballs im Jahr 2008. Auch Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) und der stellvertretende Ministerpräsident Martin Dulig (SPD) zeigten sich auf der Veranstaltung, die auf deutsch und ukrainisch abgehalten und auch im Internet übertragen wurde. Zwischendurch sangen Demonstranten die ukrainische Nationalhymne und der Kammerchor der Frauenkirche stimmte an diesem Nachmittag Kirchenlieder für den Frieden ein.

Im Vorfeld hatten die Dresdner Parteien CDU, Grüne, SPD, FDP und Linke die Bürgerinnen und Bürger am vergangenen Freitag dazu eingeladen, einen gemeinsamen Solidaritäts-Aufruf zu unterschreiben und am Sonntag ab 16 Uhr „zahlreich auf dem Neumarkt ein Zeichen der Solidarität, des Friedens und der Menschlichkeit zu setzen“, wie es in dem gemeinsamen Statement hieß. „Wir verurteilen den Angriff Putins in der schärfsten Form.“

„Kriege kennen keine Gewinner. Nur Verlier“

Der Schrecken des russischen Überfalls hätte nicht nur die Ukraine heimgesucht. Vertreter der Parteien beteiligten sich ebenfalls am Friedensgebet in der Frauenkirche und der anschließenden Mahnwache am vergangenen Donnerstag, dem sich rund 1000 Dresdnerinnen und Dresdner angeschlossen hatten. Auch die Dresdner Sektion der Bürgerrechtsbewegung „Pulse of Europe“, die seit 2018 regelmäßig Veranstaltungen für ein geeintes Europa auf dem Neumarkt an der Frauenkirche organisiert, hatte zur gemeinsamen Kundgebung aufgerufen. „Wir sind fassungslos und traurig. Kriege kennen keine Gewinner. Nur Verlier. Europäer wissen das“, hieß es in dem Aufruf.

Nach Angaben der Polizei hatten sich um die 7000 Personen auf dem Markt an der Frauenkirche versammelt. Die Veranstalter sprachen zwischenzeitlich von bis zu 15 000 Teilnehmern. Besondere Zwischenfälle habe es dabei keine gegeben. Wer den gemeinsamen Online-Aufruf der Parteien unterzeichnen möchte, findet ihn auf der Internetseite „Stand With Ukraine“.

