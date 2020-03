Frischekur für Edelstahlpilze in Dresden-Prohlis

Dresden

In Dresden sind die Vorbereitungen für den Brunnenstart im Frühjahr angelaufen. So auch am Albert-Wolf-Platz im Stadtteil Prohlis. Dort hat einer der Pusteblumen-Brunnen, der bis 2004 die Prager Straße zierte, eine neue Heimat gefunden. Allerdings geht man dort offenbar etwas ruppig mit der von Leoni Wirth geschaffenen Brunnenkunst um: Zwei zum Ensemble gehörende Pilze sind derart beschädigt, dass sie vor Saisonbeginn in die Werkstatt müssen.

Das hat nun Alexander Bergmann und Thomas Walter auf den Platz gerufen. Sie haben die ramponierten Edelstahlpilze in die Kunstschmiede Bergmann transportiert, wo sie überholt werden. Später sollen auch die Pusteblumen repariert werden. Des weiteren fehlen 14 Steinplatten am Rand des Brunnens. Wenn Ende April die Winterabdeckung vom Brunnen entfernt wird, sollen die beiden Pilze wieder da sein.

Thomas Walter und Alexander Bergmann bei der Arbeit. Quelle: Mike Schiller

Im Stadtgebiet sollen die ersten Brunnen – bei passender Witterung – bereits zu Ostern wieder in Betrieb gehen. Dazu gehören die beiden Monumentalbrunnen „Stilles Wasser“ und „Stürmische Wogen“ auf dem Albertplatz, die Springbrunnen und der Trinkbrunnen auf der Prager Straße, der Gänsediebbrunnen in der Weißen Gasse, der Hietzigbrunnen am Rathaus sowie der Glasbrunnen nahe dem Pirnaischen Platz. Die anderen Anlagen folgen nach und nach.

Dieses Jahr nicht in Betrieb gehen kann der Brunnen an der Ecke Thäterstraße/Mengstraße, der östliche Brunnen auf dem Neustädter Markt ebenso wie der auf der Espenstraße gelegene Brunnen auf dem Schulhof der Laborschule. Außerdem werden die Wasserbecken auf dem Wiener Platz nicht in Betrieb genommen, weil es dort Probleme mit der Abdichtung gibt.

